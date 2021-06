"Estás loco", le dijo su familia a Christian Nodal, cuando supieron que pediría matrimonio a Belinda

En una entrevista para el programa "El Gordo y la Flaca", el cantautor mexicano Christian Nodal contó cómo fue la reacción de su familia, cuando se enteraron que le pediría matrimonio a la hermosa cantante del pop latino Belinda. Aunque al principio se sorprendieron y no estuvieron del todo de acuerdo, al saber cómo era la relación amorosa que tenían, comprendieron el por qué el joven cantante quería dar el siguiente paso.

Cuando tenía dos meses de noviazgo con Belinda, fue a visitar a su familia a Guadalajara, Jalisco. En ese momento aún no conocían en persona a la intérprete de "El baile del sapito". En esa visita "yo les dije, 'me quiero casar con Beli'".

Me dijeron '¿pero cómo? Explícanos' y todo eso, 'estás loco' y luego ya que les empecé a contar todo lo bonito que me estaba pasando, fue así de 'no, pues tienes toda la razón'.