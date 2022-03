"Estás muy chiquita, (Sasha Sokol) está más vividita", Cynthia Klitbo revela rechazo de Luis de Llano

El ambiente artístico en México se ha "sacudido" ante la denuncia de la cantante mexicano Sasha Sokol. Recientemente, en el marco de la conmemoración del Día internacional de la mujer, la ex integrante de Timbiriche, a través de sus redes sociales acusó al productor musical Luis de Llano por supuesto abuso sexual, durante el tiempo que tuvieron una "relación" donde hubo, de acuerdo con la también actriz y compositora, abuso de poder y manipulación.

Ante esto, fueron rememoradas unas declaraciones que dio hace poco la villana de telenovelas Cynthia Klitbo, durante una entrevista con la periodista Inés Moreno; confesó que en el pasado estuvo enamorada de Luis de Llano, quien fuera uno de los productores más poderosos de Televisa.

En ese entonces, Cynthia Klitbo tenía 19 años de edad y él 41. Cabe mencionar que en aquel momento, el también productor de cine, teatro y televisión, tenía una relación con Sasha Sokol, sin embargo, la rechazó porque estaba chiquita. "Luis era un encanto y no fue mi novio, porque no quiso, me encantaba", expresó la ex novia del actor dominicano Juan Vidal.

Siempre me protegía y yo siempre le decía: 'Luis vamos a ser novios y decía, 'estás muy chiquita'".

Ante esto, le cuestionó el por qué estaba con Sasha Sokol, si era menor que ella, a lo que Luis de Llano presuntamente le respondió: "estás muy chiquita, (Sasha) Sí, pero está más vividita, tú no, tú eres niña buena', y yo, más me gustaba, me cuidaba como hija".

Las versiones de Luis de Llano y Sasha Sokol

El pasado fin de semana, el conductor de televisión Yordi Rosado presentó una entrevista con Luis de Llano en su canal de YouTube. En la charla, el productor musical manifestó haber estado enamorado de la ex Timbiriche, cuando ella tenía solo 14 años de edad y él 39.

"Sí, tuve yo un romance con Sasha. Me enamoré y me mandó al demonio, un día me dijo que nada que ver y todavía seguimos trabajando 10 años más juntos".

Sobre su relación amorosa con la cantante originaria de la Ciudad de México, externó que "todas las niñas" buscan una imagen paterna y por esto, se dio dicha relación. Aseguró que no tuvieron nada serio y no duró más de seis meses.

Sasha Sokol decidió no quedarse callada e hizo uso de sus redes sociales para levantar la voz y manifestar haber sido víctima de abuso sexual por parte de Luis de Llano.

"Volvió a hacer declaraciones falsas sobre nuestra relación. Abusó de mí entonces y abusa hoy al manipular la verdad, al querer minimizarla para eximir su responsabilidad en los hechos. Cuando la relación comenzó yo tenía 14 y él 39. Yo estaba en 'Vaselina' con Timbiriche y era claramente una niña, estuvimos juntos casi 4 años. Mi familia se enteró y se volvieron locos. No era para menos, Luis casi me triplicaba la edad. Era un año más grande que mi papá y tenía la misma edad de mi mamá".

En su amplio texto, se preguntó por qué el hijo del fallecido productor de telenovelas, Luis de Llano Palmer, mentía cada vez que hablaba de ella. "Porque sabe perfectamente que lo que hizo es un delito, durante toda nuestra relación yo fui menor de edad".

Hasta el momento, Luis de Llano no ha hecho declaración alguna sobre la fuerte acusación de Sasha Sokol.