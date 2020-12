Estas son algunas de las películas más vistas de Scarlett Johansson

Estados Unidos.- Scarlett Johansson, sin lugar a duda es una de las actrices más populares en el mundo, debido a los diversos personajes que ha interpretado a lo largo de su carrera cinematográfica, donde se ha destacado mostrando diferentes facetas, por lo que te mostramos solo algunas de las mejores películas según sus fans.

La guapa estadounidense nacida en la ciudad de Nueva York, además se ha ganado en corazón de propios y extraños, por su belleza, pero más que nada por la humildad y carisma que la caracteriza, por lo que se ha convertido en una de las actrices más re reconocidas del último tiempo.

A sus 36 años, interprete de Black Widow, cuenta con dos nominaciones a los Premios Óscar, cinco a los Globos de Oor y cuatro a los BAFTA, de los que ganó uno en 2004 por "Mejor actriz protagonista", según lo publicado por Spoiler.

Cabe recordar que su carrera comenzó a los 10 años de edad y obtuvo varios roles secundarios, hasta que de a poco fue marcando su espacio y fue protagonista en 'Manny & Lo' (1996), 'The Horse Whisperer (1998) y 'Ghost World' (2001), acompañada de excelentes críticas.

Sin embargo, algo que muy poca gente sabe de ella, es que también es cantante y tiene dos discos: 'Anywhere I Lay My Head' (2008) y 'Break Up' (2009).

Su carrera la llevó a ser parte del Universo Cinematográfico de Marvel, donde consiguió un mayor reconocimiento del público, al ponerse el traje de 'Black Widow'.

Johansson es la actriz más taquillera de la historia con $14.3 mil millones de dólares y es una de las celebridades más poderosas del mundo, según lo publicado por Forbes.

Peliculas de Scarlett Johansson

The Avengers (2012), dirigida por Joss Whedon y protagonizada por Robert Downey Jr., Chris Evans, Scarlett Johansson, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo y Jeremy Renner.

Los héroes más poderosos de la Tierra deben unirse y aprender a luchar en equipo si quieren evitar que el travieso Loki y su ejército alienígena esclavicen a la humanidad.

Jojo Rabbit (2019), dirigida por Taika Waititi y protagonizada por Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie, Scarlett Johansson y Sam Rockwell.

Un joven del ejército de Hitler descubre que su madre esconde a una niña judía en su casa.

Marriage Story (2019), dirigida por Noah Baumbach y protagonizada por Scarlett Johansson, Adam Driver, Laura Dern y Ray Liotta.

La mirada incisiva y compasiva de Noah Baumbach sobre la ruptura de un matrimonio y una familia que permanece unida.

Lost Translation (2003), dirigida por Sofia Coppola y protagonizada por Scarlett Johansson, Bill Murray y Giovanni Ribisi.

Una estrella de cine descolorida y una joven abandonada forman un vínculo poco probable después de cruzarse en Tokio.