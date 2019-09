Estas son las estrellas que padecen la enfermedad "lupus"

Después de que se hiciera viral la noticia de que la empresaria Kim Kardashian padece de "lupus", haremos un repaso de los famosos que también padecen esta enfermedad poco común.

Las enfermedades como el lupus, que afectan al sistema inmune, se caracterizan por convertir al sistema encargado de proteger al cuerpo en agresor del mismo. Atacan a los tejidos, células y órganos sanos.

El tipo de lupus más común y peligroso es el lupus eritematoso sistémico, el cual afecta a la piel, riñones, cerebro, pulmones, articulaciones, vasos sanguíneos y todo aquello que tenga tejido colágeno.

Causas

Aunque aún no se determina con exactitud los factores que causan el lupus en las personas, se cree que los orígenes de la enfermedad pueden ser infecciones, problemas hormonales, la exposición a toxinas o el estrés. Pero el detonante más común es la herencia genética.

Síntomas

Los síntomas más comunes al padecer lupus son: dolor en las articulaciones, dolores musculares, fatiga, cansancio, fiebre constante e inexplicable, úlceras en la boca, ojos o nariz, hipersensibilidad al sol, caída de cabello, sarpullidos y dolor respiratorio. En casos más graves existen riesgos cardíacos, problemas respiratorios y renales que ponen en riesgo la vida.

Tratamiento

El mejor método para tratar el lupus es acudir a una cita exclusiva con médicos especialistas, pues no todas las personas suelen padecerlo de la misma manera. Algunos de los tratamientos recomendables son: mantener una dieta saludable, evitar el estrés, la luz solar y ultravioleta, descansar lo suficiente, dejar de fumar y limitar las bebidas con alcohol.

Esta misteriosa enfermedad afecta a diferentes famosos

Lady Gaga

En 2010 Lady Gaga confirmó en una entrevista que padecía de lupus, pero en esa época no padecía los síntomas de la enfermedad.

En septiembre del 2017, la cantante no pudo viajar para atender uno de sus espectáculos en Rio de Janeiro, incluso canceló su tour por Europa en 2018 por compliaciones con esta enfermedad y la fibromialgia que también padece.

Cabe destacar que el lupus de la cantante podría ser hereditario, pues la hermana de su padre, Joe Germanotta falleció de esa enfermedad hace décadas a la edad de 19 años. Por ello, Lady Gaga escribió una canción de su último disco a su tía y a pesar de que Joanne falleció antes del nacimiento de la cantante, ella siente un gran vínculo con su tía, por lo que tituló con su nombre a su quinto material discográfico.

Selena Gómez

Selena es una de las artistas más conocidas por padecer esta enfermedad autoinmune, en 2014 se rumoró que la cantante se encontraba en rehabilitación por adicción a las drogas y el alcohol, pero en realidad se trataba de lupus.

En septiembre de 2017, la inteprete de 'Sober' tuvo que someterse a una cirugía de para un transplante de riñón debido al lupus.

Kim Kardashian

En un reciente adelanto del reality estadounidense 'Keeping up with the Kardashians', Kim Kardashian se desmoronó en llanto al enterarse que padecía lupus.

La empresaria del clan Kardashian-Jenner confesó haber sentido los síntomas de la enfermedad mientras el embarazo de su cuarto hijo, Psalm, estaba en curso.

Michael Jackson

Muchos aseguran que el Rey del Pop, Michael Jackson, también padeció esta enfermedad poco común, que sólo afecta al 7% de la población mundial.

Pero todo esto puede quedarse como un rumor, pues nunca se hizo anuncio de tal cosa, pero explican pudo haber sido la decisión del cantante el ocultarla.

Toni Braxton

A Toni Braxton le diagnosticaron lupus en 2008 y comenzó su medicación en el año 2011.

En múltiples ocasiones ha sido hospitalizada debido a complicaciones con esta enfermedad, por ello tuvo que cancelar varios conciertos.

Nick Cannon

En enero del 2012, el rapero y presentador de televisión tuvo que ser hospitalizado por presentar insuficiencia renal desencadenada por su enfermedad.

Este artista decidió fundar "Lupus Foundation of America's Walk to End Lupus Now" en Washington, D.C en 2014.

Cori Broadus

La hija del rapero Snoop Dog, Cori Broadus mostró síntomas de lupus en su piel, pérdida de cabello y de peso a la edad de 6 años en el 2005.

De acuerdo con la revista People, la joven juega voleibol y va a la escuela con normalidad mientras sigue su tratamiento para el lupus.

Seal

El cantante Seal padece de un tipo de lupus que le dejó un par de cicatrices, el eritematoso discoide, afectó su piel.

Este tipo de lupus normalmente causa heridas en el rostro y el cuero cabelludo, pero puede afectar también a cualquier parte del cuerpo, además, puede causar pérdida de cabello.