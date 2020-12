Estas son las fotos de Shakira cuando era joven que circulan las redes sociales

La cantante colombiana, Shakira, sigue cautivando el corazón de todos en redes sociales, ahora con la reciente aparición de unas hermosas fotografías dadas a conocer a través de una fanpage en Instagram dedicada a la artista, donde la vemos modelar increíbles atuendos vintages, pues se trata de imágenes de cuando era joven.

No es la primera vez que la intérprete de "Girl Like Me" crea tendencia con su particular forma de vestir, quien ha pesar de sus años, sigue siendo gran influencia para las nuevas generaciones quienes imitan elaborados diseños y singulares combinaciones, aún cuando sus atuendo son de aproximadamente de 20 años atrás.

Así fue que una joven Shakira llegó a conquistar las redes sociales mediante las fotografías publicadas por la página @shakiramebarak, donde la vemos posar con escasos 25 años de edad como toda una experta del modelaje portando dos espectaculares atuendos que inspiraron a más de uno.

En la primera imagen revelada, vemos a la joven, con entonces cabellera negra, posar de forma coqueta en una especie de sitio arqueológico, mientras porta unos bellos Mom Jeans de mezclilla, -los cuales están muy de moda últimamente- con una blusa de red manga larga color negra.

Cabe destacar que en esta primera foto, Shakira se encuentra parada de puntintas con los pies descalzos, mismo que se alcanzan a percibir sucios debido al polvo del lugar, el cual parece estar en ruinas.

La segunda imagen, parece ser menos casual que la anterior, pues se aprecia a la cantante en una especie de estudio con un fondo gris corrugado y una luz con contraste que refleja el producido trabajo. Asimismo, la vemos portar un distinguido traje color blanco, compuesto de dos piezas: una chamarra corta con red y un short que le llega a la cintura, con algunos detalles que asemejan ser metal.

Las fotografías han sorprendido mucho a las nuevas generaciones, pues algunos ni siquiera sabían que la artista altruista, había usado cabello negro en su juventud. También, es innegable su excelente gusto por la moda, el cual sigue imponiendo a pesar de los años.

Cabe señalar que recientemente también se empezó a correr el rumor de que Shakira y Nicki Mijaj podrían tener una colaboración musical este próximo 2021, esto luego de que muchos fanáticos de ambas cantantas divularan la notica por medio de redes sociales. (Shakira y Nicki Minaj levatan sospechas de colaboración).

Publicación hecha por @shakiramebarak_ en Instagram Foto: Captura de pantalla