Estas son las nuevas películas del universo de Marvel

La éxitosa franquicia de Marvel anunció que en los próximos años llegarán diferentes proyectos para el Universo Cinematográfico de Marvel en la rueda de prensa de la Comic Con en San Diego.

La tan esperada fase 4 de Marvel ha llegado y los fans se están volviendo locos con las buenas nuevas sobre los proyectos a corto plazo de la franquicia.

El primer anuncio fue "THE ETHERNALS" película que se estrenará el 6 de noviembre de 2020 y tendrá como elenco a Angelina Jolie, Richard Madden, Salma Hayek, Lia McHugh, Don Lee, entre otros.

El segundo proyecto revelado fue la nueva serie original de "THE FALCON AND THE WINTER SOLDIER" y tendrá a Anthony Mackie, Sebastian Stan y Daniel Brühl en el elenco, por medio de Disney+ en el 2020.

Por tercero anunciaron "SHANG-CHI AND THE LEGEND OF THE TEN RINGS", con Simu Liu, Awkwafina y Tony Leung, dirigida por Destin Daniel Cretton y en cines el 12 de febrero de 2021.

El cuarto anuncio fue uno de los más esperados por los fans de las películas de Marvel "WANDAVISION", una serie original con Elizabeth Olsen, Paul Bettany and Teyonah Parris en el elenco, para el 2021.

El quinto anuncio llegó otro muy esperado por los fanáticos de la saga de Thor, "LOKI", una serie original con Tom Hiddleston como protagonista para 2021.

En sexto lugar anunciaron a una esperada película del universo de Marvel, "DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS" con Benedict Cumberbatch y Elizabeth Olsen. Scott Derrickson como el director para mayo del 2021.

En el séptimo anuncio llegó "WHAT IF...?" la primera serie animada en el MCU, por Disney+ en el 2021.

El octavo anuncio fue de "HAWKEYE" con Jeremy Renner con Jeremy Renner y Kate Bishop en Disney+ en el 2021.

En el noveno lugar se anunció de forma sorpresiva "THOR: LOVE AND THUNDER" la cuarta película de la saga y Chris Hemsworth, Tessa Thompson y Natalie Portman como el elenco oficial, además de anunciar que Natalie será la nueva versión de Thor femenina. Taika Waititi como el director, estrenandose el 5 de noviembre de 2021.

Para el décimo lugar dejaron la que se podría definir como la más esperada "BLACK WIDOW" con Scarlett Johansson, David Harbour, Florence Pugh, O-T Fagbenle y Rachel Weisz. Dirigida por Cate Shortland, en mayo de 2020.

Y en el último y onceavo lugar dejaron la revelación de la nueva película de "BLADE" con Mahershala Ali como protagonista.

Por último Kevin Feige confirmó además que también están en camino Black Panther 2, Capitana Marvel 2, Guardianes de la galaxia vol.3, los cuatro fantásticos y X-Men.