México.- Una de las franquicias más poderosas en el mundo es la de Marvel Studios, pues no para de generar contenido de interés para todos los gustos y por bastantes años ha reinado entre las demás productoras, logrando convertirse en la favorita de todos.

Y este año no será una excepción para la casa productora, ya que prepara interesantes filmes que no debes perderte; aquí te contamos cuáles serán y sus respectivas fechas de estreno. Es importante mencionar que el camino no termina aquí, pues dentro de los próximos años ya se contemplan importantes proyectos.

La primera película a estrenarse este 2021 será "Black Widow", esto tras diferentes atrasos debido a la Covid-19 y el paro mundial. Por otro lado, "Spider-Man: No way home" será la última en la lista.

Estas son las películas de Marvel Studios que se estrenarán este año:

Black Widow

Por fin se podrá ver la historia de la Viuda Negra de Marvel Studios, interpretada por la querida Scarlett Johansson, donde compartirá créditos con Florence Pugh, David Harbour, O. T. Fagbenle, William Hurt, Ray Winstone y Rachel Weisz. "Black Widow" se estrenará el 09 de julio de 2021.

Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos

Llega a el Universo Cinematográfico de Marvel el primer superhéroe asiático, se trata de Shang-Chi en la película "Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos", que se estrenará el 03 de septiembre de 2021 y contará con participaciones como Simu Liu como Shang-Chi, junto a Tony Leung y Awkwafina.

Eternals

Este lunes se lanzó el tráiler oficial de "Eternals", un esperado filme de este año y mostró actuaciones de estrellas como Angelina Jolie, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Salma Hayek, Lia McHugh, Don Lee, Kit Harington, Gemma Chan y Barry Keoghan. "Eternals" se estrenará el 05 de noviembre de 2021.

Spider-Man: No way home

Por fin la tercera parte de Spider-Man ha sido anunciada, se trata de "Spider-Man: No way home", que se estrenará el 16 de diciembre de 2021. La película contará con la participación de Tom Holland como Peter Parker/Spider-man, junto a Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Jamie Foxx, Benedict Cumberbatch y Alfred Molina.