Estas son las películas más esperadas del 2020

Este año 2019 ya está llegando a su fin y hace recordar todos aquellos buenísimos estrenos que acapararon las carteleras del cine, sin duda alguna un excelente año para industria cinematográfica, esto sin dejar de lado la gran espera por algunos nuevos filmes que llegan el próximo 2020.

En el 2020 llegan grandes títulos, algunos de los más esperados por los cinéfilos, tales como Wonder Woman 1984 y Black Widow, dos filmes que predominan y se colocan en el top de las listas de popularidad.

Aunque habrá mucha acción por parte de los súper héroes, lo cierto es que también habrá nuevos remakes en acción de los clásicos filmes animados de Disney y una nueva entrega de la saga de Rápido y Furioso.

Estos son los 10 títulos más esperados del 2020

1.- Wonder Woman 1984 (5 de junio de 2020)

La secuela de Wonder Woman se coloca en el número uno de la lista debido a que la primera película de la súper heroína fue todo un éxito mundial. El filme estará protagonizado de nueva cuenta por Gal Gadot y bajo la dirección de Patty Jenkins con el objetivo de repetir el éxito de Wonder Woman, la cual recaudó 822 millones de dólares en taquilla a nivel mundial.

Esta película también contará con las participaciones de Chris Pine como Steve Trevor, Kristen Wiig como Cheetah, Pedro Pascal como Max Lord, Robin Wright como Antiope y Connie Nielsen como Hippolyta.

2.- Black Widow (1 de mayo 2020)

El inicio de la fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel se estrenará con el filme de Black Widow, uno de los más esperados tras su anuncio debido al inesperado deceso del personaje en Avengers: Endgame. De nueva cuenta, Scarlett Johansson dará vida al personaje de Natasha Romanoff, junto a Florence Pugh como Yelena Belova, David Harbour como Alexei Shostakov (Red Guardian), OT Fagbenle como Mason y Rachel Weisz como Melina Vostokoff.

El filme lo dirige Cate Shortland y será parecido al de un thriller de espionaje ubicado tras los acontecimientos de Capitán América: Civil War (2016) y narrará los orígenes de Nat antes de su despedida del personaje tras su sacrificio en Endgame.

3.- Los Eternos (6 de noviembre 2020)

Tras años de exigencia por parte de los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel, la franquicia estrenará el filme de Los Eternos, un punto clave del universo Marvel a la altura de los Vengadores: Endgame, en donde se presentará a un grupo ancestral de superhéroes inmortales, mientras se explican los orígenes del universo.

Este filme bajo la dirección de Chloé Zhao, es sin duda uno de los más esperados, pues dará la bienvenida a Angelina Jolie y Salma Hayek a Marvel. Otros artistas como Richard Madden, Kit Harington, Gemma Chan, Kumail Nanjiani, Barry Keoghan y Lauren Ridloff también protagonizarán la película que llegará a la gran pantalla a finales del 2020.

4.- Mulan (27 de marzo 2020)

Un clásico animado de Disney cobra vida después de más de 20 años. El filme promete ser uno de los mejores remakes que la franquicia ha desarrollado, una historia que estará dirigida en otra dirección a diferencia del filme estrenado en 1998.

La nueva versión protagonizada por una guerrera china ya cuenta con un adelanto, en donde muestran un lado más bélico y con más acción que la original.

5.- Birds of Prey (7 de febrero 2020)

De nueva cuenta, DC Comics se hace presente en el top de las listas de popularidad, en esta ocasión con Birds of Prey and the emancipation of one Harley Quinn, un filme que relatará la separación de la villana del Joker y su alianza con Black Canary, Huntress y Renee Montoya.

Sin ninguna duda, el empoderamiento femenino se adueñará del 2020, debido a que muchas películas relatarán la historia de personajes femeninos.

6.- Un lugar tranquilo 2 (20 de marzo 2020)

Una película de terror también se coloca como una de las más esperadas para el próximo 2020, la secuela del filme estrenado en 2018 presentará de nueva cuenta a las criaturas que atormentaron a los humanos en la primera película y aunque todavía no se conocen muchos detalles sobre la trama, se espera que sea tan terrorífica como la anterior.

7.- Soul (19 de junio)

Un filme animado de Disney Pixar es también uno de los estrenos más esperados para el 2020. Un fascinante viaje desde las calles de Nueva York hasta los reinos cósmicos para descubrir las preguntas más importantes de la vida abarcará las carteleras de cine en el mes de junio.

8.- Rápido y Furioso 9 (22 de mayo 2020)

Una nueva entrega de una de las sagas más famosas del cine, Rápido y Furioso, llegará a la gran pantalla en el mes de mayo. Dominic Toretto vuelve al volante para la novena entrega de la saga de acción.