Estados Unidos.- Así como cada año, la plataforma musical Spotify publica sus cifras oficiales de reproducciones, donde se destaca a los cantantes más escuchados y este año quien se colocó en el primer lugar de la artista femenina con más impacto fue la estadounidense Taylor Swift.

El éxito persigue a Swift, que ha logrado un gran recibimiento con sus recientes lanzamientos musicales, y ahora es nombrada como la artista con más reproducciones de la plataforma de streaming, sólo detrás de Bad Bunny, que se llevó el primer lugar en general.

Seguido de Taylor estuvieron artistas como BTS, Drake, Justin Bieber, The Weeknd, J Balvin, Ariana Grande, Olivia Rodrigo y Juice WRLD.

Este 2021, la cantante Taylor Swift encabezó las listas de reproducción sin un sólo lanzamiento nuevo, sólo con las re-grabaciones de sus discos "Fearless" y "Red", que ya son la versión de Taylor, lo que significa que le generarán ganancias a ella y no a su antigua disquera, que le quitó el derecho de hacer uso de esas canciones a pesar de que fueron escritas y producidas por ella misma.

Este año, Taylor Swift fue la artista femenina más escuchada en Spotify

Con el lanzamiento de "Red (Taylors' Version)", la cantante ha roto récords mundiales a menos de un mes de su lanzamiento, principalmente con el sencillo 'All too well (10 minute version) (Taylor's Version) (From the vault)', que llegó al primer puesto del Billboard Hot 100, convirtiéndose en la canción más larga en lograrlo, con diez minutos y trece segundos, destronando a 'American pie' de Don McLean, de poco más de ocho minutos y medio.

