¡Famoso clavadista detrás de Belinda!

Después de que la cantante Belinda anunciara su separación con el ilusionista Criss Angel, el clavadista Rommel Pacheco no dudo ni un segundo en declararle su amor a la intérprete de "Luz sin Gravedad" tras declararse hace unos días soltera.

Una publicación compartida por Beli (@belindapop) el 10 de Ago de 2017 a la(s) 9:47 PDT



Con el fin de evidenciar sus intereses por la cantante de 28 años, el medallista mexicano reposteo en su cuenta de Twitter el siguiente mensaje.

‍♂️ amigos creen que tenga alguna posibilidad ahí te mando un @belindapop pic.twitter.com/di3TM6aHAd — Rommel Pacheco (@Rommel_Pacheco) 7 de septiembre de 2017





"¿Amigos creen que tenga alguna posibilidad ahí? te mando un beso " el tuit de inmediato genero polémica y cientos de sus seguidores animaron al deportista.



Y no es la primera vez que quien fuera novio de Paola Espinosa hace público la atracción que siente por la cantante, ya que en el 2016 en una entrevista con Gerardo Escareño en YouTube el clavadista informo al portal que le gustaría "echarse un clavado" con la sexy cantante.

Oigan, no creen que me veo muy solito ahí?? pic.twitter.com/vFDIxFIWzl — Rommel Pacheco (@Rommel_Pacheco) 10 de septiembre de 2017



Recordemos que hace algunos años Belinda mantuvo una relación con el deportista Giovani Dos Santos, y por esta razon los seguidores de Rommel afirman que tal vez pueda tener algo que ver con la bella modelo.



Cabe señalar que Belinda público en su cuenta oficial de Facebook que se mantiene soltera.

El vino siembra poesía en los corazones... Una publicación compartida por Beli (@belindapop) el 19 de Jul de 2016 a la(s) 12:45 PDT



"NO VOY A HABLAR NI DAR MÁS DETALLES DE MI VIDA PRIVADA, ESTOY TRANQUILA, ESTOY CON MI FAMILIA Y EN ESTE MOMENTO NO TENGO PAREJA. BENDICIONES A TODOS"

La cantante Belinda se ha encontrado en el ojo del huracán durante estos últimos meses desde su famosa pelea con el grupo Ha-Ash hasta su relación con el ilusionista neoyorquino Criss Angel, quien es 20 años mayor que ella, y es que en su cuenta oficial de Facebook la intérprete de "Egoísta" anunció el fin de su noviazgo con el escapista, quien también fue novio de la ex conejita de playboy Holly Madison.



CRISS ANGEL NO SE QUEDA CALLADO

Luego de que ella confirmó en redes sociales que terminó su relación de pareja con él.A través de su cuenta de Instagram, Criss compartió un mensaje en el que califica a la también actriz como una "maestra del engaño".



"No escuches a tu corazón, escucha a tu voz interior, debí haberlo escuchado. El amor no llega con un precio, la honestidad siempre debe de existir, mentir acerca de quién eres o de quién soy no lo vuelve verdadero. Esa elección me costó millones, lo cual enriqueció a una verdadera maestra del engaño", indica en Instagram el ilusionista sin nombrar a la intérprete".



Tras el ataque del mago los belifans de inmediato defendieron a la cantante



"Eres la mujer más increíble que conozco hasta el momento no he encontrado a alguien más que salga de entre las cenizas y se recupere como el ave fénix es la mujer más importante que yo conozco Y como siempre lo he dicho soy capaz de dar hasta mi vida entera por ti Te amo Belinda"



"Es hermosa y talentosa yo la vi una vez en mi trabajo y nos trató muy amable a todos y eso en mi trabajo dice mucho de las personas porque allí no hay paparazzis, no tienen que fingir. Es amable siendo famosa. Las personas sensatas saben dejar a quienes no merecen la pena."



"No hagas caso de habladurías, tus amigos sabemos qué onda y no necesitamos más. Bendiciones Beli."

Un placer compartir este proyecto con alguien tan talentoso, espero que el recuerdo que llevas de México llene de alegría tu corazón @justintimberlake // so happy to be part of this project #trolls The songs are amazing @justintimberlake Una publicación compartida por Beli (@belindapop) el 23 de Jun de 2016 a la(s) 11:46 PDT

Con información Quien

Te puede interesar