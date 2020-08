¿Cuál es el origen de Cantinflas? Mario Moreno lo descubrió por error (VIDEO)

Durante ahora un lejano 1992 el gran actor mexicano Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes, conocido en la industria artística como "Cantinflas" daría una entrevista a un canal de Argentina, misma, que supuestamente sería la última durante su vida; en ella se pueden escuchar todo tipo de historias contadas de la boca del gran cómico, una de ellas, ¿cómo es que descubrió a su personaje?

Al inicio de la presentación, el oriundo de Ciudad de México, capital del país con el mismo nombre, seguró que no existe diferencia entre el hombre que apareció en decenas de películas y él; "Mario Moreno y Cantinfas nacieron el mismo día a la misma hora", dijo al inicio de la comunicación con el presentador del programa.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

El querido y polémico hombre contó cómo eligió su mote artístico "cuando yo me decidí que ya vestía mi personaje, yo me puse y nombre, y me lo puse para que o pusieran el mío", aseguró.

El señor Moreno, uno de los genios más grandes que ha dado el cine en México, contó que durante su juventud la situación económica familiar no era la mejor a causa de sus 14 hermanos, por lo que decidió entró al ejército de su país, sin embargo, lo dieron de baja por mentir en la edad.

Esto, lo llevó a luchar profesionalmente en busca de superación personal, hasta llegar a un circo que le abrió las puertas poco a poco, lugar donde según su versión vería la luz por primera vez el amado personaje que ha hecho reír a casi cualquier nacido en territorio azteca, además de millones en todo el continente.

Entonces un día el director de escena de esa compañía, habiéndose enfermado el que anunciaba la función del otro día, me dijo: Mario Salga usted, son las últimas funciones", externó moreno Reyes.

El emblemático actor narró que era la primera vez en salir a un escenario totalmente lleno y con una cortina detrás, lo que provocó que olvidará todo el discurso preparado y comenzará a hablar igual que lo hiciera después en sus películas.

La gente no agarraba bien lo que yo decía, se reían de lo que decía", contó.

Explicó que tras terminar y entrar a backstage, escuchó un fuerte aplauso de la audiencia, dándole gran satisfacción. Al día siguiente, el presentador habitual salió a escena, y la gente comenzó a pedir "al de ayer", según su versión, dando así los primeros esbozos de un personaje que más adelante le abrirían todas las puertas y lo dejarían grabado en la historia por el resto de su vida, incluso después de la misma.

Mario Moreno también describió a Cantinflas como "un personaje que protege de las injusticias, que no puede ver la injusticia; que no tiene nada, pero quiere hacer algo por alguien".