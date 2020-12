Este día estrena Daddy Yankee la tercera parte del concierto “DY2K20”

Puerto Rico.- El regaetonero originario de San Juan, Puerto Rico, Ramón Luis Ayala Rodríguez, popular en el medio del espectáculo como Daddy Yankee, está a nada de lanzar la edición número tres de “DY2K20”, una recopilación en video de su exitosa gira de conciertos “Con Calma Pal’ Choli”.

Según la cuenta oficial en Youtube del intérprete de "Gasolina", el material contiene grabaciones nunca antes vista por los fans sobre la gira que en el 2019 fue la más taquillera en su trayectoria artística, vendiendo más de 170,000 boletos en 30 días.

El material será lanzado en tres partes; la primera fue publicada el pasado 4 de diciembre en su canal de la plataforma de videos y muestra canciones como "Rompe", "Lo qué pasó pasó", "Shaky Shaky", "Ella Me Levanto", entre muchas otras.

Este material acumula en dos semanas 6,061,797 reproducciones, así como 247,002 manos arriba (me gusta) y 2768 manos abajo (no me gusta) en poco más de dos semanas.

La segunda edición salió el anterior 12 del mismo mes, destacando por éxitos como "Si Supieras", "Están Locos", "Yo Nunca Me Quedo Atrás", "Todo Comienza en la Disco", entre otras conocidas piezas musicales. (Lanza Daddy Yankee la edición 2 del concierto en vivo “DY2K20”).

En apenas unos logró obtener la nada despreciable cantidad de 5,655,043 de reproducciones, casi 200 mil manos arriba (me gusta) así como 3191 manos abajo (no me gusta).

La tercera parte del concierto virtual que podrá ser vista/escuchada en diversas plataformas tendrá los más grandes hits que acumuló Daddy Yankee en sus casi 30 años de carrera en la música urbana. El puertoriqueño ganó fama con canciones de reggaetón, aunque tiempo después evolucionó para hacer trap.

Cabe destacar que el caribeño aparece con exponentes como Luis Fonsi, Wisin & Yandel y Nicky Jam, entre otros, mientras que las ganancias recopiladas serán para la organización Feeding America, que lucha contra el hambre.