Este es el ritual erótico para rodar escenas sexuales...

Dakota Johnson, protagonista de la saga "Cincuenta Sombras de Grey", ha revelado su secreto para afrontar los rodajes de las escenas de sexo que tienen lugar en estas películas, cuya tercera entrega llegará en febrero de 2018.

Poco extraña el descubrir que el alcohol se suma al ritual erótico de los actores para ponerse a tono en el trabajo.

Jamie . Credito en la foto . #50shadesofgrey #christiangrey #jamiedornan #anastasiasteele #dakotajohnson #robinson #fsog #50sombrasdegrey #b Una publicación compartida por 50 Sombras Liberadas ® (@cincuenta_sombras_de_grey) el 7 de Sep de 2017 a la(s) 11:53 PDT

Pues, como indican en Cinemablend, tanto Johnson como Jamie Dornan, su compañero de reparto, tienen una tradición bastante peculiar antes de ponerse manos a la obra. "Un trago de whiskey y menta", explica la actriz, que también asegura que Dornan "hace flexiones mientras yo me quedó allí y bebo whiskey". Desde luego, nada como un poco de alcohol para acabar con la vergüenza.



Sin embargo, no parece ser un vicio peligroso, ya que no siempre mantienen esta rutina. Al parecer, solía ser algo común durante los primeros compases de la historia, cuando la relación profesional y personal entre Dornan y Johnson no estaba muy definida.

Que beso . . #50shadesofgrey #christiangrey #jamiedornan #anastasiasteele #dakotajohnson #fsog #50sombrasdegrey #book Una publicación compartida por 50 Sombras Liberadas ® (@cincuenta_sombras_de_grey) el 31 de Ago de 2017 a la(s) 8:37 PDT

Por aquel entonces, rodar escenas de sexo les dejaba "petrificados".

Afortunadamente, es algo que con el tiempo ha podido subsanarse sin necesidad de recurrir al alcohol. La confianza entre ambos intérpretes y la mayor amistad que han creado les posibilita trabajar a unos niveles de intensidad que se pueden apreciar en el último tráiler de "50 sombras liberadas", tercera entrega de la saga que se estrenará el 9 de febrero de 2018.

Con información de El Universal.

. . #50shadesofgrey #christiangrey #jamiedornan #anastasiasteele #dakotajohnson #robinson #fsog #50sombrasdegrey #book Una publicación compartida por 50 Sombras Liberadas ® (@cincuenta_sombras_de_grey) el 10 de Sep de 2017 a la(s) 5:27 PDT

Lo que viene.

El nuevo teaser de "Cincuenta sombras liberadas" nos muestra al fin la boda entre Anastasia Steele (Dakota Johnson) y Christian Grey (Jamie Dornan), que parecen haber dejado atrás la etapa más oscura de su relación.

El amor lo cambio . . #50shadesofgrey #christiangrey #jamiedornan #anastasiasteele #dakotajohnson #fsog #50sombrasdegrey #book Una publicación compartida por 50 Sombras Liberadas ® (@cincuenta_sombras_de_grey) el 27 de Ago de 2017 a la(s) 12:44 PDT

"Cincuenta sombras liberadas", que cerrará la trilogía de películas de "Cincuenta sombras", nos presentará por fin a la señora Grey, tal y como vemos en este teaser. Y vemos por fin a un Christian Grey feliz de haber encontrado a la persona ideal para compartir su vida. Aunque parece que no todo va a ser tan perfecto...

❤ . . #50shadesofgrey #christiangrey #jamiedornan #anastasiasteele #dakotajohnson #robinson #fsog #50sombrasdegrey #book Una publicación compartida por 50 Sombras Liberadas ® (@cincuenta_sombras_de_grey) el 9 de Sep de 2017 a la(s) 5:13 PDT

Según información difundida en distintos portales de noticias, en este teaser de "Cincuenta sombras liberadas" poco durará la felicidad para este nuevo matrimonio.

. . #50shadesofgrey #christiangrey #jamiedornan #anastasiasteele #dakotajohnson #fsog #50sombrasdegrey #book Una publicación compartida por 50 Sombras Liberadas ® (@cincuenta_sombras_de_grey) el 11 de Ago de 2017 a la(s) 2:18 PDT

Como se vio al final de "Cincuenta sombras más oscuras", Jack Hyde (Eric Johnson) regresará para amargarles la luna de miel. El villano irá a por la Anastasia a cuchillo (y nunca mejor dicho) tras jurar venganza por haber sido despedido de su antigua empresa.

Donde miras ana ! . . #50shadesofgrey #christiangrey #jamiedornan #anastasiasteele #dakotajohnson #fsog #50sombrasdegrey #book Una publicación compartida por 50 Sombras Liberadas ® (@cincuenta_sombras_de_grey) el 23 de Ago de 2017 a la(s) 6:13 PDT

En noviembre de 2017 se estrenará un tráiler definitivo de "Cincuenta sombras liberadas", pero ya podemos ver que no van a faltar momentos cargados de pasión entre los dos protagonistas. La película llegará a los cines, como era de esperar, el 14 de febrero de 2018.