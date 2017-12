Este es el salario de "La Bebeshita" en "Enamirándonos"

De nueva cuenta el programa "Enamorándonos" se mete en escándalos, y es que, a pesar de su éxito en televisión abierta con un gran rating, hay quienes aún dudan sobre las cosas que pasan entre los participantes.

Por parte de exintegrantes del show se han animado a contar la verdad sobre el programa y así se han confirmado las sospechas. Mientras que en un video publicado en YouTube se detalla lo que supuestamente se les paga a los participantes.

"Ya me acabé lo que me pagaron en Enamorándonos, que bueno… que no me pagaban, nos pagan a todos 2 mil pesos y 500 si aceptamos cita. Imagínense diario Óscar, que tiene portales diarios, nombre, millonario más que la conductora", afirmó una exparticipante del programa.

Aunque ella señala que Óscar es quien más dinero se lleva a su cartera, otra grabación detalla que "La Bebeshita" es quien más dinero gana, no solo por su salario en "Enamorándonos", sino también por su canal de YouTube que logró un gran desarrollo gracias al programa de televisión.

Aquí esperando el amor de mi vida ♀️❣️#quierounnovio Una publicación compartida por daniela alexis (@alexissoy) el 8 de Sep de 2017 a la(s) 12:57 PDT

A Oski, quien supuestamente es de los que más gana, se le aplico un cálculo mediante una página que desglosa el salario de los canales de dicha plataforma de videos, termina embolsándose alrededor de 128 y dos mil dólares mensuales; mientras que anualmente sería mil 500 y 24 mil 500 dórales.

@magaly_chavezoficial guapo en playita #casisolteras Una publicación compartida por daniela alexis (@alexissoy) el 9 de Nov de 2017 a la(s) 2:02 PST

Mientras que "LA Bebeshita" es quien más dinero se lleva gracias a sus escándalos.

Con información de TvNotas.

Esta vez usuarios no perdonaron a Damaris de Enamorándonos

Damaris Rojas al igual que su colega "La Bebeshita" es una de las participantes más polémicas del programa "Enamorándonos" desde su boda con Rorro hasta los espectáculos en los cuales acapara las miradas con su impresionante cuerpo.

Damaris Rojas/Instagram

El pasado 12 de diciembre Damaris aprovecho para ir a agradecer a la virgen de Guadalupe en su día, y público en sus redes sociales una imagen de la morenita la cual le salió muy caro.

"Un año más de la vida me permite darte las gracias y poder cantarte las mañanitas mi virgencita de Guadalupe #mexicana #bendecida #damarisrojasoficial, fue el mensaje que apoyó la fotografía.

En otra publicación se puede ver una marca de agua en la imagen de la Virgen cubriendo las fotos de la polémica joven cosa que desato la furia de diversos usuarios.

Otro escándalo que protagonizo la bella joven fue a lado de su esposo Rorro Los rumores señalan que los integrantes de la emisión sólo obedecen a lo que les dice la producción, algo que quedó en evidencia hace unos días, cuando Damaris se encontraba hablando de los supuesto problemas que tiene con su esposo.

Al ser cuestionada por Carmen, la conductora del programa, Damaris tuvo una confusión y respondió de manera equivocada debido a que no supo manejar el apuntador, lo que provocó que del llanto pasara a la risa soltando tremenda carcajada que evidenció que todo es planeado y actuado.

Tal vez te interese: