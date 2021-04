Este mensaje dedicó Camila Sodi a Issabela Camil, a quien interpreta en Luis Miguel, La Serie

En el día del esperado estreno de ‘Luis Miguel, La Serie’, la actriz Camila Sodi dedicó un emotivo mensaje a Issabela Camil, a quien interpreta dentro de la producción de Netflix. (Suscríbete aquí a Disney Plus)

Hace años, Issabela Camil expresó su inconformidad por ser retratada en la serie biográfica de Luis Miguel, y aunque no lo tomó de mala manera, expresó que simplemente le resulta incómodo.

Pese a ello, Camila Sodi, quien junto a Diego Boneta recrean el romance entre Issabela Camil y Luis Miguel, escribió a través de redes sociales un mensaje a la actriz.

“Qué nivel de mujer”, fueron las palabras con las que Camila Sodi comenzó a dirigirse a Issabela Camil, quien es llevada a la pantalla chica con el nombre de Erika para ‘Luis Miguel, La Serie’.

Y es que justo este domingo 18 de abril se estrena la segunda temporada de la serie de Netflix que cuenta la historia de Luis Miguel. La relación del cantante con Issabela Camil había sido abordada durante la primera temporada, y el personaje de Erika regresa una vez más para los episodios más recientes.

Ante ello, Camila Sodi tomó su cuenta de Instagram para escribirle a Issabela Camil, de quien no tuvo más que palabras de admiración, asegurando interpretarla con todo el respeto que se merece.

“Ha sido para mi un honor interpretar en la ficción, la versión que alguien tiene de ti durante un momento específico en la vida de ambos”, escribió. “Lo he hecho con todo el amor, respeto y admiración que te tengo. Gracias por permitirme reimaginar e interpretar esta memoria que alguien tiene de ti”.

La opinión de Issabela Camil sobre 'Luis Miguel, La Serie'

En el pasado, Issabela Camil había comentado acerca de su aparición en ‘Luis Miguel, La Serie’, y aunque no muy contenta con cómo se le retrató, dijo no estar molesta pero sí incómoda con ver su relación con Luis Miguel en la televisión.

“Es un tema que nunca lo he hablado, nunca lo he querido sacar por razones y cuestiones personales mías. Entonces, que de repente se viera tan expuesta es parte de mi vida que cuidé y que no quise compartir, me causó estrés y me causó algo de enojo (...) No estoy enojada con él, fue algo desafortunado porque no quería hacer toda esta cosa”.

Lo anterior contrasta con la manera en que Aracely Arámbula, otro gran amor de Luis Miguel, ha decidido evitar a toda costa que su nombre sea mencionado en la serie.

Otros romances de Luis Miguel que se ha confirmado que estarán en pantalla con la actuación de Diego Boneta incluyen a Alicia Machado, quien dio todo su permiso para usar su imagen, y Mariah Carey.

