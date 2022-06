"Este no es tu camino", Horacio Villalobos y Lolita Cortés dicen que Rubí no debe estar en La Academia

Unos días de que diera inicio la nueva generación de La Academia, se llevó a cabo una presentación ante los medios de comunicación. Los participantes dieron un mini concierto y los jueces dieron sus críticas. Lolita Cortés fue muy clara al decir que Rubí Ibarra, la quinceañera viral de San Luis Potosí, no debía estar en el reality show.

"No entiendo los que escogieron a este alumnado, que esperan que diga, no nena, no princesa, para mí, tú no debes estar aquí", expresó la llamada "juez de hierro". Posteriormente, Rubí no pudo evitar las lágrimas.

En una charla con la terapeuta de La Academia, la joven de 20 años de edad, mencionó que no lloró por la crítica de Lolita Cortés, sino porque sintió haber decepcionado a sus papás, pues en la presentación ante la prensa no lo hizo muy bien.

"Yo lloré porque pensar en mi mamá y mi papá, que de alguna manera se esforzaron para traerme aquí y que yo la haya regado, me pone a pensar: 'la voy a regar', y luego toda la atención como que se enfocó en mí".

La terapeuta señaló que Rubí tiene un fuerte juicio con ella misma, preguntándole si esto era algo constante. "Quiero estar aquí, pero a la vez me siento insegura, no quisiera tener esos pensamientos contradictorios de: 'no lo vas a hacer bien', a mí no me importa la gente, lo que me importa es que van a decir mis papás".

Ayer domingo se realizó el primer concierto de la decimotercera generación de La Academia. Luego de presentar su número musical, Horacio Villalobos y Lolita Cortés, insistieron que Rubí Ibarra no debería en la competencia, si luego de cada concierto tendrá que necesitar ayuda de la terapeuta.

"A mí me surge una pregunta, porque me imagino que son generación de cristal, entonces, cualquier crítica negativa la pueden considerar como bullying, les aviso que lo que hacemos nosotros es nuestro trabajo, que es dar nuestra opinión, a veces la podemos dar en un tono simpático, irónico, lo cual no es una burla", manifestó el conductor de televisión Horacio Villalobos.

Lo que me importa es que de aquí salgan cantantes únicos e irrepetibles, pero si van a considerar las críticas negativas como burlas y tu chica, querida, Rubí, vas a acabar con la terapeuta, este no es tu camino, te lo aviso.

Asimismo, le aconsejó a Rubí que hay que tener un gran corazón y piel de elefante. "Ojalá y te quedes y puedas realizar tu sueño, para poder realizarlo, se necesita coraje, el miedo lo sentimos todo, pero atrás del miedo, hay muchas cosas buenas".

Por su parte, Lolita Cortés señaló que a comparación del show para los medios de comunicación, en esta ocasión Rubí lo había hecho mejor, pero coincidió con el comentario de Horacio Villalobos.

"Rubí, hoy estuvo mejor, aprovecha todo, Horacio dijo algo, si tú vas a terminar con la terapeuta cada vez semana, nena, no hay poder humano de que puedas seguir esta carrera".