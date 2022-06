"Este show no se trata de ti", Alexander Acha y su fuerte discusión con Lolita Cortés en La Academia

Ayer sábado llevó a cabo una concierto de la nueva generación de La Academia, donde Esmeralda fue la primera expulsada de esta nueva edición del reality show de TV Azteca. Durante el programa, Lolita Cortés y Alexander Acha protagonizaron una fuerte discusión, luego de que la llamada "juez de hierro" externara sus duras críticas hacia dos alumnos.

Todo ocurrió las tras la presentación de Cesia y Andrés, quienes interpretaron el tema "Vive", uno de los éxitos de la agrupación pop Kabah.

La cantante y actriz de teatro musical Lolita Cortés, dijo que Cesia y Andrés lo habían hecho muy mal. Mencionó que pensó que lo peor de los alumnos había sido su vestimenta, pero no, también lo fue su interpretación.

"Me di cuenta de que ninguno baila y después, tú primero mi queridísimo Andrés, de verdad pensé que lo peor es que no bailabas, estabas clavado en el piso, pero cuando empezaste a marchar dije, no, lo peor es que se mueva, prefiero que se vaya".

En cuanto a Cesia, señaló que no tiene aire ni memoria, pero tampoco sabe bailar y que era una falta de respeto para los aspirantes que se quedaron sin la oportunidad de demostrar su talento en el escenario.

El cantante Alexander Acha, director de La Academia, no estuvo de acuerdo con los comentarios de Lolita Cortés y con la expectativa irreal que estaba poniendo, por lo cual, hizo uso de la palabra para defender a Cesia y Andrés, señalando que los alumnos están empezando, que había un avance y crecimiento.

"Tú estás pidiendo que lo hagan perfecto al segundo show y eso es imposible, no se puede, tú lo sabes perfectamente, dejé la de hacer show y díganles lo que sí están haciendo bien".

"La juez de hierro" mencionó que Cesia y Andrés tuvieron varios días para preparar muy bien una presentación que solo duró tres minutos.

"Usted con siete días con 24 horas no pueden montar una canción de tres minutos, ¿le parece que no se puede? Por favor, con los años de experiencia que tengo, matemáticamente, claro que se puede. Cesia no cantó mejor que la semana pasada, se estaba ahogando y el señor (Andrés) dijimos que imitaba y ni siquiera se movió y cuando se movió lo hizo horrible".

Asimismo, Lolita dejó muy en claro que con sus años de experiencia, es capaz de montar un gran musical con solamente dos ensayos generales. Ante esto, Alexander Acha le respondió que La Academia no se trataba de ella.

Este show no se trata de ti, Lolita, se trata de los alumnos.

Al final del concierto, el hijo del también cantante mexicano Emmanuel, ofreció disculpas a "la juez de hierro".

Te recomendamos leer:

En redes sociales, muchas personas le dieron la razón a Lolita Cortés y manifestaron que Alexander Acha debería ser destituido como director de La Academia, pues según opinaron, no tiene la experiencia necesaria, a diferencia de Lolita.