Ester Expósito seduce a usuarios de redes sociales, al lucir su cuerpazo en un traje de baño rojo

A sus 20 años de edad Ester Expósito se ha convertido en toda una promesa en el mundo de la actuación, además, es toda una influencer en redes sociales quien constantemente derrocha belleza, simpatía y sensualidad. Para muestra una fotografía que compartió en su feed de Instagram donde luce su bella anatomía al usar un traje de baño rojo, color de la pasión.

En la fotografía en mención la actriz española Ester Expósito mira de lo más coqueta hacia la cámara. A primera vista resaltan sus sensuales curvas: "siesta al sol", expresó en su post que tiene más de 7 millones de likes. Muchos de sus seguidores han manifestado que ese traje de baño rojo que usa, se le ve espectacular.

"Muñequita linda", "que belleza", "cuerpazo", "que se sentirá levantarse y verse así", "allá va mi heterosexualidad", "¿por qué es tan perfecta?", "entiendo que te deslumbres cuando me miras", "preciosa", "Ester ¿cuántos likes a este comentario y sales conmigo?", "estoy completamente enamorada de vos", "era mi reina, ahora es mi diosa y siempre lo será", "wow eres una hermosura de mujer" y muchos más, son los comentarios que recibió la hermosa actriz Ester Expósito.

Ester Expósito obtuvo fama y éxito internacional tras participar en la serie de Netflix "Élite" donde interpretó a "Carla Rosón". Para sorpresa de muchos de sus seguidores, no estará en la cuarta temporada de la serie antes mencionada. Fue durante la presentación de "Alguien tiene que morir", su más reciente proyecto, donde Ester fue cuestionada sobre la posibilidad de volver a participar en Élite, a lo que ella respondió claramente:

Yo ya me despedí de ese bombón de personaje y de ese bombón de proyecto con todo el cariño del mundo, y con una sensación muy agridulce porque obviamente no es fácil despedirse de algo que te ha dado tanto. Que he disfrutado y a lo que me he entregado tanto. Siempre voy a llevarla conmigo y va a haber una parte de ella en mí.