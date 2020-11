Ester Expósito y su bello rostro libre de cirugías plásticas

Cuando hablamos de Ester Expósito de 20 años de edad lo primero que se nos viene a la mente es su perfecto rostro, pues como muchos saben es de las pocas mujeres que le ha dicho no al bisturí, ya que su belleza natural la ha convertido en la estrella juvenil que hoy es, además de su gran talento para actuar.

Si entramos a detalle sobre su rostro la nariz respingada y los pómulos altos de Ester Expósito nos deja sin habla, ya que realmente son perfectos, además sus labios se ven increíbles, por lo que muchos de sus fans le han dicho que no arruine su rostro angelical con intervenciones estéticas, pues no quiere que la pase lo mismo que a otras famosas que antes eran bellas, y lo arruinaron todo con una operación.

"Domingo de me mato con esa cara", "Te está cambiando la mirada", "No te duele la cara de ser tan guapa", "Para que tenerle envidia si puedes tenerle ganas", "Me tiene enamorada esta mujer", "Que bien que combinan afuera las hojas de otoño con ese castaño mi amor , te veo andar ahí fuera con esos barbijos y quiero sacártelos", le escriben a Ester Expósito en redes al ver la belleza que se carga.