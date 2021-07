Esther Anaya le pone sensualidad a La propuesta

La combinación de música urbana con sonidos electrónicos y un aire del medio oriente es el resultado de La propuesta, nombre del nuevo sencillo que promociona la cantante, violinista y DJ colombiana Esther Anaya. En entrevista por vía telefónica, la también productora platicó con EL DEBATE sobre este tema, de su carrera y algunas presentaciones que tendrá próximamente en importantes festivales.

La propuesta

Esta canción nació en el estudio 574, dirigido por José Rivera, “Pope”, en la ciudad de Medellín, y fue el resultado de la unión de talentos de Nao Btz, Suena Eso, YouAndy, Slay Fox y la versatilidad de la artista Esther Anaya.

El sencillo también está acompañado de un videoclip que se grabó en Los Ángeles, y para la actriz, la realización de este marcó una experiencia única, ya que fue ella misma quien dirigió su participación.Todos los cambios de vestuario y la moda de esta gran producción fueron escogidos de la mano de la gran diseñadora Sky Dryan.

Se considera una artista integral

A los 6 años, Esther Anaya tuvo su primer contacto con un instrumento musical. Se trató del violín, del que se enamoró, y fue a partir de entonces que comenzó a asistir a clases de música clásica en las ciudades de Santa Marta (Colombia) y Barranquilla (Colombia), en escuelas privadas e instituciones públicas.

“Mi preparación básicamente fue en el género clásico, pero con el tiempo sentí que algo me faltaba para poder conectar con el público, y era la voz. Me considero una artista integral, porque nunca me limité a añadir otras habilidades al talento que Dios me dio y eso creo que me caracteriza.”