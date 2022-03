"Esto apenas comienza señores", Mauricio Martínez va con todo en contra de su supuesto acosador

La semana pasada el cantante mexicano Mauricio Martínez reveló haber sido acosado por Toño Berumen, quien fuera mánager de agrupaciones musicales como Mercurio y Kairo, así como de la cantante Fey. De acuerdo con su testimonio, esto ocurrió hace más de 20 años, cuando en los inicios de su carrera artística, estaba en busca de un representante para poder firmar un contrato con una compañía disquera.

El también actor de Broadway, de 43 años de edad, manifestó en un reciente Instagram Live que llevó a cabo, que fue motivado a hacer esta confesión, tras la denuncia la ex Timbiriche Sasha Sokol, quien asegura haber sido abusada sexualmente por el productor musical Luis de Llano, cuando ella tenía 14 años de edad y él 39.

"Gracias a todos los que se han atrevido a denunciar a sus acosadores, sus agresores, a esos criminales que abusan de su poder para aprovecharse de gente inocente. Yo estoy hoy aquí para darle voz a los que no tienen voz".

Mauricio Martínez, quien participó en el reality show "Operación Triunfo", dejó muy en claro que su denuncia no quedará solamente en redes sociales e irá con todo en contra de su presunto acosador.

Esto apenas comienza señores, así que agárrense porque si ya le gané la batalla al cáncer cuatro veces, esto es nada comparado con mi vida.

En una entrevista que tuvo con el periodista Luis Cárdenas para MVS Noticias, Mauricio Martínez dio a conocer haberse puesto en contacto con 14 presuntas víctimas de Toño Berumen.

"Ahora sí que benditas redes sociales, porque la gente que se ha acercado a mí ha sido gracias a Instagram, Twitter y Facebook, me han llegado víctimas de este señor. Algunos me han pedido que proteja su identidad, otros me han dicho: 'Mauricio, al leer tu hilo se me revolvió el estómago, me puse a temblar', a uno le pasó a los 14 años, a otro a los 17".

¿Cómo ocurrió el supuesto acoso de Toño Berumen a Mauricio Martínez?

En su cuenta de Twitter, relató que en el 2002 regresó a la Ciudad de México, luego de haber estado estudiando en Nueva York. "Estaba en busca de un representante para poder firmar un contrato discográfico, sabía que él era influyente en esa época".

Mauricio logró tener una cita en Toño Berumen, quien lo citó en su oficina, la cual se encontraba en su casa. "Después de entrevistarme, me pidió que le cantara una canción, yo tenía muchas ganas de orinar y fui al baño", percatándose de que había una cámara que apuntaba a la regadera.

Al ver esto, salió nervioso del baño y cantó. Según el intérprete, Toño le dijo que estaba muy tenso. "'¿Por qué no te das un baño?' Se me revolvió el estómago, en eso quiso masajearme el cuello, en un abrir y cerrar de ojos, su mano ya estaba en donde no tenía que estar, lo empujé, le menté la madre y salí corriendo".

Meses después, Mauricio Martínez entró a "Operación Triunfo" y se encontró a Toño en un avión rumbo a Monterrey, Nuevo León.

"Venía con uno de sus grupos juveniles en el vuelo. A mis entonces 24 años sentí como un pequeño triunfo demostrarle a ese acosador, que yo podía triunfar con mi talento y no a base de acostarme con él. No sé si fuera ese el caso con sus artistas. Lo mío no fue una violación ni mucho menos una relación, gracias a Dios hoy me encuentro lejos y en una etapa de mi vida en la que eso es sólo un mal recuerdo. Pero invito a quienes si hayan sido víctimas de abuso sexual, que lo denuncien".