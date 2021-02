Esto cobra Brenda Zambrano por darle publicidad a las chicas en sus redes

Tremenda polémica armó Brenda Zambrano de 27 años de edad después de revelar cuanto le pagan las chicas que quieren tener publicidad en las redes sociales de la integrante de Acapulco Shore y es que como muchos ya lo saben la chica originaria de Ciudad Victoria tiene millones de seguidores en Instagram, por lo que varias influencers han recurrido a ella para que les dé publicidad.

Fue en el programa de Montse&Joe donde Brenda Zambrano confesó que en varias ocasiones chicas del medio de la farándula le han dicho que quieren publicidad en sus historias de Instagram, por lo cual le han llegado a pagar hasta 80 mil pesos por poner una foto de ellas con la finalidad de tener más seguidores, por lo que muchos quedaron asombrados.

O sea una foto sexy de ellas yo las pongo 24 horas en mi perfil para que ganen seguidores, por una foto como 80 mil pesos o sea yo a la primera la lance así como ahí te va mi costo no por 24 horas si 'pásame a donde te deposito' confesó Brenda Zambrano causando gran polémica, incluso la misma Yolanda Andrade le dijo de broma a su invitada que pasara su contacto.

Tras los comentarios de Brenda Zambrano los internautas decidieron dar su opinión sobre el trabajo de la influencer que aunque a muchos les gustó, otros lo señalaron de ser algo que no ayuda a nadie, comenzando una guerra entre los haters y los fans de Brenda Zambrano quien la defendieron por los cuestionamientos que recibía.

"Chalé ! Las mujeres están juzgando a otra mujer , no entiendo muchos puntos de vista. Yo digo que es un trabajo totalmente honrado,... La responsabilidad social es muy importante", "Ojalá que con los 80 mil que gana la señorita por una foto tambin hiciera algo de caridad y si si lo hace que bueno mis respetos", "Para mí no es congruente creo que el respeto que una persona merece no depende de lo que enseña en redes sociales si normalizados la agresión de tratarnos como carne por mostrar algo que es natural es un cuerpo", escribieron en redes sociales.

Para quienes no lo saben Brenda Zambrano tiene más de 4 millones de seguidores en Instagram, y su fama sigue aumentando cada vez más, pues ella se ha convertido en un personaje muy polémico de los reality shows, ya que se ha peleado con varias chicas con las cuales ha trabajado, una de sus peleas más memorables fue cuando se peleó con Talia en la temporada dos.

Pero eso no es todo, pues también intentó golpear a Rocío otra integrante de Acapulco Shore, con quien tuvo una amistad en el pasado en otro reality show, pero con el tiempo ambas formaron una enemistad, por lo que Brenda Zambrano al darse cuenta que preferían a Rocío que a ella decidió irse del reality, por lo que muchos esperan verla en la temporada ocho.

Brenda Zambrano también es considerada una mujer demasiado bella, pues comparte fotos y videos del cuerpazo que se carga la modelo, además desata la locura cuando se deja ver en trajes de baño, ya que tiene un físico de diez, pero eso no es todo, pues el rostro de Brenda Zambrano es demasiado bella.

Cabe mencionar que Brenda Zambrano es novia del también modelo Guty Carrera y a pesar de que ambos tienen mucho tiempo juntos han decidió en no formar una familia como muchos quieren, ya que los dos tienen muchos proyectos en la vida.