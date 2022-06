Esto dice la canción con la que Christian Nodal "le tira" a J Balvin por supuestamente burlarse de él

México. Christian Nodal escribió una canción polémica titulada Girasol en respuesta supuestamente a la burla que días atrás en Instagram le hizo J Balvin por su aspecto físico.

En Girasol, Christian Nodal muestra lo que siente y piensa respecto a la situación por la que pasa actualmente en el aspecto personal y profesional, pero a J Balvin "le tira" cosas fuertes.

"Hoy me sabe a mierda, traigo un Balvin en los dientes por falta de empatía le toca ser resiliente; ¿acaso eres consciente de los followers que mueves? Parcerito, abre los ojos y ve el poder que tienes", dice parte de la letra.

"José, vibras colores con la energía del diablo. ¿Si hablaste mal de la familia por qué mezclas el negocio? Socio, la vida te va mal por pretencioso. Cincuenta millones vieron que te burlabas de mí. Cambiando de lugar, ¿eso te gustaría a ti?", dice otra estrofa de la canción.

Christian Nodal. Foto de Instagram

Girasol ya cuenta en YouTube con miles de reproducciones y se posiciona en los primeros lugares de tendencias en dicha plataforma, según reportan varios portales de noticias.

Pero Christian se presentó el pasado viernes 3 de junio en Morelia, Michoacán, y se hace público en varios medios que ofreció disculpas a J Balvin por dicha canción, incluso aseguró que platicó con él y todo estaba bien entre los dos.

Durante su concierto, Christian dijo al público: "Respétense y respeten a los demás hay que amarnos mucho, somos sólo una raza humana, no hay que hacernos mi&%da, no hay que aplastar los sueños de nadie, hay que ayudar a que se cumplan."

“Lo siento mucho Balvin, todos tenemos nuestros cinco minutos de pendejismo, yo la he cagado muchísimo; Balvin era un referente de la inconsciencia que hay en este mundo, no es Balvin, es este mundo”, dijo Nodal.

Christian Nodal, quien tiene 23 años de edad, también comentó ante sus fans en Morelia que la canción Girasol la compuso inspirándose en toda la gente que intenta hacer daño a los demás.

También te recomendamos leer:

“Esta canción no es para Balvin es para toda la gente que no me permite olvidar mi pasado, que no me permite recuperarme como ser”.