Esto dice reportero implicado en el caso Pepillo-Rubio

A raíz del video publicado en TV Notas en el que Pepillo Origel se expresa sobre Flor Rubio y que hoy es producto de demandas, un personaje más ha salido en la conversación. Se trata de Gabriel Cuevas, reportero de distintos medios y que ha trabajado con Flor Rubio y a quien se le ha señalado como el responsable de la grabación y comercialización del material.

Después de hacer un Facebook Live en el que refirió que buscaría ayuda legal y de su petición de réplica en medios como el de Ana María Alvarado hace unos días, el reportero compartió compartió unas declaraciones donde asegura que él no vendió este material.

“Yo lo único que voy a luchar es demostrar que es una mentira todo lo que se ha hecho y que se juzgue a la persona que grabó, sí estoy de acuerdo y que se juzgue a la persona que comercializó el video pero esa persona no soy yo”.

Listo... Domingo laboral. Una publicación compartida de Gabriel Cuevas (@gabocuevasc) el 11 de Jun de 2017 a la(s) 3:36 PDT

Recordó también la noche en la que ocurrieron los hechos, en la que afirma, solamente iba con su camarógrafo y en ningún momento se puso de acuerdo para vender dicha grabación.

“Se me hace de lo más bajo vender en diez mil pesos la lealtad que por ocho años he tenido en Radio Fórmula con una persona que me ha tendido la mano desde el día que yo empecé”.

“Había una persona que yo lo dije desde el principio que se llama Miguel Ángel Maldonado, él estaba atrás de mí. Sería un error si yo dijera que él fue el que grabó pero el tiro de la cámara estaba atrás de mí. Él dice que él no grabó, pero yo insisto que cuando Pepillo estaba hablando mal de Flor él me dijo -deja que hable-”.

Domingo de Formula Dominical. Una publicación compartida de Gabriel Cuevas (@gabocuevasc) el 25 de Jun de 2017 a la(s) 5:48 PDT

"El tiro de la grabación aparece de mi espalda y quien estaba casualmente detrás de mí y agarrándome el hombro era él. Yo desde el día uno le dije que él había sido y me dijo que no. No lo puedo confirmar porque sería estar repitiendo lo que el señor Pepillo hizo”.

También dijo que le preguntó a Ana María Alvarado sobre un video que se presumía ella tendría en su poder y en el que aparece Gabriel hablando sobre la comercialización del video.

El tema salió en una conversación entre Pepillo Origel y René Franco. En respuesta, Ana María le dijo que tendría su derecho de réplica en Todo para la mujer, pero que como él sabía, las fuentes no se revelan. Y agregó:

“Ellos inventaron, yo no dije eso (refiriéndose a Pepillo y a lo qué pasó con René porque le cuestioné lo que pasó con Pepillo en el programa La Taquilla)."

Por otro lado, hace unos días Gabriel mediante una transmisión en vivo por Twitter se lanzó duro y directo contra Juan José Origel.

"He cargado 14 meses la etiqueta de que según yo fui la persona que grabó al señor Origel, y le digo señor porque merece respeto y hay que dar la mano y una sonrisa a la persona que quiere destruirte", dijo Cuevas, quien negó haber grabado el video.

"Usted huye porque usted es un cobarde, que no se acepta como es, ni acepta las cosas como son", comentó.

En cuanto a Flor Rubio está firme y asegura que más que una compensación económica, ella busca limpiar su imagen y marcar una diferencia en los medios.

"A mi me parece que como periodista tengo la obligación de convertir algo que fue tan dañino para mi familia y para mi persona, en algo que sea positivo para mi familia pero también para la sociedad. Y me parece que la calumnia y la difamación, las mentiras insidiosas, la insinuación en los medios de comunicación deben regularse."

"Hay que poner un alto justamente al daño que se hace, no a una persona, se daña a menores de edad, a padres, a madres, a esposos, se dañan familias enteras y hay publicaciones que reinciden semana tras semana con difamaciones y calumnias y no pasa absolutamente nada. Sobre todo en el medio del espectáculo, donde muchos dicen lo que quieren, cuando quieren sin que pase absolutamente nada y eso es lo que yo quiero. Yo estoy poniendo un punto justamente en un tema que hemos vivido desde hace mucho tiempo y que nadie hace nada", aseguró.

Con información de El Universal.