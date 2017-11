Esto dijo Rafa Serdán sobre el apoyo en redes

En exclusiva para EL DEBATE, hablamos con el actor y conductor de Univisión Rafa Serdán, quien se muestra muy feliz y agradecido por el apoyo que le están brindando en redes sociales, reconociendo su trabajo y esfuerzo.

Redes sociales y apoyo



Nicandro Díaz es el encargado de este nuevo proyecto televisivo, el cual se estrena por Las Estrellas en el primer semestre del próximo año. Se dio a conocer que las grabaciones se llevarían a cabo en el estado de Sinaloa y las personas comenzaron a publicar en sus redes mensajes pidiendo la participación de Serdán.

“Estoy agradecido con la gente de Sinaloa, son personas que me han demostrado mucho cariño a pesar de que no nos conocemos en persona. Ha sido un apoyo muy fuerte, me encanta que sean muy alivianados, frescos, felices, nadie te dice nada, eres libre. Me gusta mucho lo que han hecho, ahí es cuando la gente te roba el corazón” comentó Rafa.

Que no le digan, que no le cuenten!!! Este si es un fandom, el si es un ídolo @RafaelSerdan Orgullosa de ser #Rafita ❤ pic.twitter.com/hDu5rbTG4n — Estefanía. (@EstefyMS1) 14 de noviembre de 2017

Además, dejó claro que está abierto a trabajar en esta nueva producción. Espera que Nicandro mire la posibilidad de tener una participación en la novela, sin embargo, no sabe lo que pasará, pero todo lo que está haciendo es por el público y es por ellos que sigue adelante.

“A todas las personas que me están tuiteando, les estoy regresando el follow, porque se merecen todo ese cariño, estar en contacto conmigo”, expresó el actor.

Asegura que no pensó tener todo esto apoyo por parte de sus seguidores. “No me lo imaginaba de esa magnitud, que la gente se tomara la labor y el tiempo de realizar impresiones grandes para apoyarme”, compartió.

Carrera artística



Desde muy pequeño sintió su pasión por la conducción. “Fue muy extraño. En alguna ocasión se me descompuso mi computadora y yo prendía la radio. Ahí fue cuando comenzó mi amor, al escuchar al locutor. Comencé a practicar yo solito, gracias a Dios, se me abrió una puerta y ahí comenzó la aventura”, confesó.

Actualmente, Rafa Serdán es conductor del programa juvenil Lánzate de Univisión y participa como actor en algunas producciones de Televisa.



“Es un enorme placer poder compartir el talento. Siempre que hay algo bueno que transmitir, es importante hacerlo. El hecho de poder estar del otro lado de la frontera es un orgullo. Me encanta esa oportunidad que ha hecho bastante grande en mi carrera como comunicador”, señaló.

Para el 2018 espera estrenar algunos nuevos proyectos, pero por lo pronto está pensando, soñando, imaginando y concretando sus metas.



“Yo no creo que existan los fracasos, más bien es como una lección que la vida te da y te dice: te voy dar esto y si no te lo doy, sigue avanzando. Las cosas siempre se dan por algo, no estoy aferrado en un solo proyecto. Si hay plan A, también debe haber B. Algo que sí te llena es el hecho de que existe gente que te apoya y está contigo desde un principio y sigue, eso es lo que podía marcarme, el cariño de la gente”.

Mensaje



Para las personas que desean realizar sus sueños y creen que no lo están logrando, dio su consejo. “Simplemente es cuestión de perseverancia, esta los va a llevar a todo camino que quieran y a perder el miedo, arriesgarse, porque uno nunca sabe cuándo se va a abrir la puerta que tanto deseas, a lo mejor estás a una sola y no lo sabes. Mantener la mirada arriba, hay que luchar, trabajar, salir a buscar, hay que soñar”, finalizó.

