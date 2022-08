Esto dijo la princesa Diana a Camila de Cornualles al descubrir la INFIDELIDAD de su esposo

México. Cuando la princesa Diana de Gales descubrió la infidelidad de su esposo el príncipe Carlos, con Camila Parker, entonces lo encaró y sale a la luz lo que le habría dicho.

Es en libro “Diana: Remembering the princess”, donde su autor Ken Wharfe da a conocer las palabras que le habría dicho Diana de Gales al príncipe Carlos al descubrir que le fue infiel.

En varios portales de noticias se comparte que Ken habla sobre el tiempo que trabajó con Diana de Gales como su guardia de seguridad y también algunas cosas personales de las que pudo percatarse.

Ken Wharfe causa polémica mundial con el contenido de su libro en el que señala que Diana le habló fuerte al príncipe Carlos, tras haberla engañado.

Foto de Instagram

“Diana me habló y me dijo que no podía encontrar a su esposo, lo buscó y lo encontró en el sótano de la propiedad sentado en un sofá y hablando con Camilla", dice el autor.

“Diana simplemente se acercó a las dos y le dijo a Camilla ‘por favor, no me trates como una idiota. Sé lo que está pasando’. Entonces Camilla dijo algo que hasta ahora no he comprendido: ‘bueno, ya sabes, tienes dos niños maravillosos’”, cuenta Ken Wharfe en su libro.

Te recomendamos leer:

Luego de este hecho, Diana de Gales confirmaría tiempo después en una entrevista que decidió separarse del príncipe Carlos porque este le fue infiel.

Diana de Gales, también conocida como Lady Di, fue una activista, filántropa y aristócrata británica, primera esposa de Carlos, príncipe de Gales, heredero de la Corona, y murió en París, Londres, el 31 de agosto de 1997 en un accidente automovilístico, cuando huía de los paparazzis.