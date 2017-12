"Esto es demasiado" Kate del Castillo teme por su vida

La famosa Kate del Castillo, expresó este miércoles el miedo que tiene por los feroces incendios que están consumiendo varias partes de California y es que al parecer la interprete se encuentra en la lista de las zonas afectadas.



Una de las zonas más exclusivas Bel Air, en Los Ángeles, se ha visto amenazadas por las llamaradas peligrosas que se extienden por todo California.

Este famoso barrios residenciales es famoso por albergar mansiones de las personalidades más ricas de Estados Unidos, entre ellos artistas de Hollywood.

Los fuertes incendios/AP

La polémica del Castillo fue una de las artistas que compartió en redes sociales la imagen del incendio que llego a este barrio, la foto fue tomada por la misma actriz, las llamas estaban muy cerca de su residencial esta madrugada.





Cabe mencionar que la actriz no dio más detalles, aunque es muy posible que Kate sea una de las evacuadas de dicha zona los incendios han evacuado a más de 27,000 personas en las ciudades cercanas como Ventura.

El residencial de la actriz está ubicado en el fraccionamiento del Mountain Gate Country a media hora de Beverly Hills.

Una de las residencias afectadas/AP



La razón principal de que los incendios avancen son los poderosos vientos de Santa Ana.



Algunos famosos que viven en Bel Air son Beyoncé, Danny Devito, Avril Lavigne, Fergie, Heidi Klum, Nicolas Cage, Jennifer Aniston, entre otros.



CARMEN SALINAS ARREMETE CONTRA KATE DEL CASTILLO

Carmen Salinas es de las famosas que no se deja de nadie y es que luego de la polémica suscitada hace unas semanas donde Kate del Castillo habló mal de Televisa y su lado oscuro la actriz le contesto tachándola de malagradecida.

En una entrevista realizada a Kate por parte de su hermana Verónica, la intérprete de "la reina del sur" fue cuestionada acerca de lo que pensaba de las declaraciones de Carmelita, Kate respondió lo siguiente: "Ay Carmelita qué bárbara eres, ¿eh? Qué mitotera eres; eres bien mitotera. La amo y le mando besos".

Al parecer la respuesta no fue bien tomada por Salinas quien le respondió con un: "Me dijo mitotera mi criaturita, pero para que vea que no soy mitotera porque ya la tienen demandada", expresó.

La "corcholata", es de temer ya que todo indica que la respuesta de la actriz no le pareció, por su lado Kate está concentrada en su obra de teatro en la cual contará su vida y será estrenada en Estados Unidos.

Cabe mencionar que la familia del Castillo se encuentra muy feliz tras el escándalo Kate/Chapo ya que su hermana la conductora Verónica del Castillo se encuentra celebrando y es que mediante un video dio una gran noticia que gira en torno a la casa de sus padres.

En el video la también periodista anunció que el gobierno mexicano levantó el aseguramiento contra la casa de sus papas a cuál estaba embargada por la investigación que había en contra de su hermana.

"Estamos celebrando este documento, donde se solicita levantar el aseguramiento precautorio, esto es lo que Hacienda le está solicitando al Registro Público de la propiedad para levantar el aseguramiento de esta casa", reveló la ex reportera de "Primer impacto" al principio de la grabación en la cual aparecen sus padres el también actor Eric del Castillo y la señora Verónica de Del Castillo.

