Esto es lo que haría Taylor Swift si su hijo fuera gay

Durante el mes del Orgullo Gay, la cantante de 29 años, Taylor Swift lanzó su canción 'You Need to Calm Down', la cual habla sobre la homofobia y será parte de su nuevo álbum 'Lover' lanzado el próximo 23 de agosto.

El vídeo incluyó un llamado a la acción, dirigiendo a los espectadores a su petición Change.org al senado de los Estados Unidos, en apoyo de la Ley Federal de Igualdad, lo cual haría ilegal la discriminación LGBTQ.

Muchos se preocuparon por la postura de Swift, pues antes no se había mostrado tan preocupada por la comunidad, el mensaje salión de una conversación entre ella y su amigo Todrick Hall.

Tal vez hace un año o dos, Todrick y yo estamos en el auto, y él me preguntó: ¿Qué harías si tu hijo fuera gay?", agregó: "El hecho de que él tuviera que preguntarme ... me sorprendió y me hizo darme cuenta de que no había hecho mi posición lo suficientemente clara o lo suficientemente fuerte", y agregó: "Si mi hijo fuera gay, sería gay. No entiendo la pregunta”, explicó Taylor.

"Si él estaba pensando eso, no puedo imaginar lo que mis fanáticos en la comunidad LGBTQ podrían estar pensando. Fue algo devastador darse cueta de que no había sido públicamente claro al respecto", afirmó.