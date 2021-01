Esto es lo que tiene preparado Netflix para febrero 2021

Ahh... viene el mes del amor y la amistad y ¿Saben cómo la vamos a pasar algunos? Sí, delante de nuestras pantallas de televisión y viendo películas con historias de amor que nunca nos sucederán a nosotros, pero no somos los únicos, seguramente más de algunos de nuestros queridos lectores harán lo mismo, es por ello que el gran tío Netflix, conocedor de nuestros males de amor, nos tiene preparados grandes estrenos en su plataforma; aquí te decimos las palículas y series que, a nuestro juicio, son los mejores que trae consigo el mes de febrero.

A pesar de que hoy en día tenemos más opciones que nunca en cuanto a series y películas que las diversas plataformas de streaming ponen a nuestra disposición, lo cierto es que con el tiempo extra que la pandemia nos ha obligado a pasar en casa, el catalogo de las mismas se ha vuelto monótono y aburrido, es por ello que el grande del streaming, es decir, el gran tío Netflix se preocupa constantemente por traernos títulos nuevos o que en la historia del cine han sido un gran éxito y el próximo mes de 2021 no será la excepción.

A partir del 15 de febrero de 2021 en Netflix podrás disfrutar la saga completa de "Crepúsculo"/ Fuente: captura de pantalla

Si bien es cierto que en los últimos tiempos el grande del streaming se ha esforzado por traer producciones de su propia tinta y con su sello impregnado en cada dialogo, paisaje y personaje, eso no significa que vaya a dejar de lado filmes que en su momento estuvieron en las bocas de todos los cinéfilos.

Empecemos por un clásico de clásicos: "Volver al futuro". Si bien la película de 1985 desde hace tiempo se encuentra disponible en la plataforma, las otras dos habían sido eliminadas, por lo que los fans Marty McFly y el Dr.Emmett Brown no podían disfrutar enteramente las cómicas y apabullantes aventuras por las que estos dos grandes de la ciencia ficción y utopía tenían que pasar, no obstante, para ser que el dios del tiempo los ha escuchado y a partir del 16 de febrero las otras dos cintas de la saga volverán a estar disponibles.

Otro de los grandes que regresará no del futuro pero sí gracias a que Netflix renovó los derechos para poder exhibirla en su soporte es la aclamada saga también del magnánimo de la ficción Steven Spielberg "Jurassic Park" (Parque Jurásico). Los amantes de las peripecias entre enormes e intimidantes dinosaurios clonados podrán disfrutar del 15 de febrero en adelante los percances por los que tendrán que pasar el paleontólogo Alan Grant y los nietos de John Hammond, gerente del parque donde los grandes especímenes se exhiben.

Ahora que si eres fan de historias de vampiros que se enamoran de personas humanas y les dicen al oído "el león se enamoró de la oveja" para conquistarlas, el grande del streaming tendrá a partir del 15 de febrero disponibles las cinco películas de la saga "Crepúsculo"

Ya que si lo tuyo no son las sagas ni lo sobrenatural ni la ficción, no te preocupes, otros de los filmes que más saltan a la vista y que claro que no pueden faltar en el mes de San Valentín, son las películas y series que de una u otra manera nos demuestran que el amor, como versan por ahí, se manifiesta de muy variadas formas. Y estas dos producciones cinematográficas son una clara muestra de ello.

"Call Me by Your Name" (Llámame por tu nombre) resulta, por decir lo menos, una película por demás interesante a la vez que un tanto transgresora. Ambientada en la Italia de 1983, la trama de la historia gira al rededor de un adolescente de 17 años y su amor correspondido por el asistente de su padre, que, dicho sea de paso, es varios años mayor que él . El filme somete al espectador en un vaivén de drama y romance; su guion le valió un Premio Óscar y estuvo nominada en las categorías de Mejor Película, Mejor actor y Mejor canción original. La cinta estará disponible desde el 1 de febrero.

Y siguiendo con las historias de amor, Netflix también añadirá a su oferta la aclamada película biográfica británica-estadounidense "The Danish Girl" (La chica danesa) basada en la novela del mismo nombre escrita por David Ebershoff en la que se relata la historia real de la pintora danesa Lili Elbe, mujer transgénero que hizo historia al ser la primera en someterse a una cirugía de reasignación de sexo (vaginoplastia, también llamada "confirmación de sexo"). El público podrá disfrutar de un auténtico drama que se producirá en un matrimonio luego de que él descubra que todos los años ha sido una ella. La película que pone a discusión la diferencia entre la transexualidad y la homosexualidad, se encontrará en la plataforma a partir del 16.

Y hablando de la transexualidad y la homosexualidad, alguien que le ha tenido que hacer frente a estas dos caras de la diversidad sexual ha sido Zendaya en su papel de Rue Bennnet en la serie de HBO "Euphoria", pero aquí venimos a hablar de Netflix, así que del 5 de febrero en adelante los fans de la ganadora del Emmy a Mejor actriz en una serie dramática podrán ver de qué está hecha en cuanto a calidad actoral en "Malcom y Marie", en la que junto a John David Washington tendrán que sumergirse en los más profundos dramas del amor, poniendo en un hilo la fortaleza del amor que se tienen uno a otro.

Por su parte, en cuanto a otro tipo de contenidos interesantes: el 23 de febrero se estrenará "Pelé" documental que narrará la historia del ícono y leyenda del fútbol, Pelé.

Otro de los estrenos originales de Netflix será la serie "Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel" ("Escena de crimen: desaparición en el hotel Cecil") basada en el caso de la misteriosa desaparición y muerte de Elisa Lam en el Hotel Cecil de Los Ángeles.

Y siguiendo con el terror y el suspenso, otra de las producciones seriales que estarán disponibles será "Detrás de sus ojos". En la serie que se estrenará el 17 de febrero los espectadores podrán ser testigos del perverso juego de manipulación en el que una madre soltera cae luego de iniciar un romance con su jefe psiquiatra, mientras al mismo tiempo traba una amistad con su misteriosa esposa.