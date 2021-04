Esto es todo lo que Anel Noreña habría heredado de su exesposo fallecido José José

México. Anel Noreña, exesposa del cantante José José, quien falleció en septiembre de 2019, fue nombrada por él en su testamento heredera universal, se dio a conocer este lunes en distintos medios de comunicación.

José José, cantante de temas como Lo dudo y Almohada, y Anel, quien fue modelo y actriz en su juventud, estuvieron casados durante quince años y la noticia respecto a que él la nombró su heredera, y no a Sara Salazar, su viuda, ha causado sorpresa.

De acuerdo coninformación que se difunde en varios portales de noticias, Anel, exreina de belleza, sería la heredera, entre otras, de la marca que implica el nombre de José José, su discografía, las regalías, el uso del nombre del “Príncipe de la canción”, así como las deudas que el cantante tuvo en vida.

Anel, colaboradora del programa de televisión Hoy, estuvo como invitada y comentó al respecto:

Se está llevando a cabo la última voluntad de José, a la hora de verme tan cobijada por él, me siento muy feliz, muy contenta. Es su última voluntad y se está llevando a cabo ahora, y no se qué venga ahora, pero por el momento me siento feliz."