Esto hará Gustavo Adolfo Infante si Gaby Spanic no le paga lo que debe tras ganarle demanda

México. Este viernes 4 de marzo vence el plazo para que Gaby Spanic pague a Gustavo Adolfo Infante la cantidad que la ley le marcó, tras perder demanda que interpuso al periodista de espectáculos.

Pero Infante tiene un plan B en caso de que Gaby Spanic no salde su cuenta debidamente, puesto que debe pagarle casi 200 mil pesos por gastos y costos ocasionados por el proceso legal, cantidad que él donará a una institución que apoya a niños con cáncer, lo dio a conocer meses atrás.

“La señora Gabriela Spanic tiene hasta este viernes para pagarme los 193 mil 700 pesos que el juzgado le ordenó que me va a pagar”, comentó el Infante en el programa Sale el Sol, de Imagen Televisión.

En caso de que Spanic se niegue a pagar, tendría serios problemas, dice Gustavo Adolfo, por eso cuentan con un plan B y este consiste en que podrían embargar la casa y el automóvil de la famosa actriz venezolana.

Gaby Spanic. Foto de Instagram

Infante comentó en su canal de YouTube que días atrás habló con Gaby y esto le dijo:

"'Oye Gaby, a la mejor no puedes desembolsar ese dinero, vamos a llegar a un acuerdo' y no me contestó nada".

En la emisión de este día viernes 4 de marzo de su programa De Primera Mano, Infante señaló que Gaby no tenga propiedades, se ordenará que las empresas en las que trabaje depositen su salario a la cuenta del periodista.

"Ya me dijo el abogado que se le va a embargar la casa, el carro. Y si no tiene casa y carro, que debe de tenerlo, yo supongo, se gira un aviso a las empresas en donde la señora Spanic grabe para que como vayan cayendo los sueldos, vayan cayendo a mi cuenta."

Recordemos que Gaby Spanic demandó a Gustavo Adolfo Infante por daño moral y al perder todas las instancias, un juez le ordenó que debe pagarle al conductor por los gastos y costos relacionados con el proceso.

Tal situación surgió entre Gustavo Adolfo y Gaby hace más de un año, cuando él y la también periodista Ana María Alvarado mostraron en una emisión del programa Sale el Sol un audio donde Spanic hablaba mal de Lucero.

Leer más: La increíble fortuna que J Balvin ha logrado en su carrera artística

Infante expresó que "no era novedad", pues ella tenía problemas con todas las personas con quienes trabaja, eso molestó a Gaby Spanic y por eso decidió demandarlo, pero finalmente perdió tal demanda que interpuso en contra de Infante.