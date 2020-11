Esto hizo que Britney Spears perdiera su independencia legal

Estados Unidos.- En los últimos días ha sido tema de tendencia mundial que la cantante Britney Spears perdió la batalla legal que mantenía contra su propio padre, James Parnell Spears, para recuperar su independencia legal. James Spears administra la fortuna de la Princesa del Pop desde al año 2008, esto luego de que un juez le cediera la custodia de la cantante. Pero ¿por qué el papá de Spears tiene ese poder sobre ella? Aquí te lo decimos.

Los primeros años de Britney Spears en la industria musical fueron relativamente tranquilos, exentando, calro está, aquellas acciones polémicas ligadas a la personalidad de la cantante estadounidense, como su gira internacional The Onyx Hotel Tour y la presentación junto a Madonna y Christina Aguilera en la ceremonia de inauguración de los MTV Video Music Awards del 2003, en la que la que terminó siendo besada en la boca por la Reina del Pop, quien también hizo lo mismo con Aguilera.

Sería justo unos meses después de estas dos acciones polémicas cuando Spears comenzaría su descenso hacia las tinieblas en las que se sumergen muchos artistas, causadas en gran parte a la vida de excesos en la que se ven envueltos.

Primeros lustros de locura de la Princesa del Pop

Durante la noche del 31 de diciembre de 2003, la cantante y modelo estadounidense decide casarse en la ciudad de Las Vegas con su amigo Jason Alexander. Sin embargo, tal decisión puso a temblar a todo el staff de la cantante, ya que Spears no firmó ningún tipo de acuerdo prenupcial, por lo que Alexander podría pedir el divorcio, inevitable por donde se le viera, y con ello llevarse parte de la fortuna de la joven celebridad. No obstante, los representantes de Spear lograron anular el matrimonio tras argumentar que la Princesa del Pop no tenía la suficiente capacidad para reflexionar sobre sus actos.

A penas 9 meses después de lo ocurrido con el primer matrimonio de Spears, esta da a luz a Sean Preston, hijo de Kevin Federline un joven bailarín que abandona a Britney tras enterarse de que está esperando a su hijo pero regresa para terminar casándose con ella el 6 de octubre de 2004.

En el 2005 se estrena Britney & Kevin: Chaotic, un documental sobre la vida de ambos. El cual fue destruido tras las fuertes criticas negativas a consecuencia de que en este se les veía paseando por la playa fumando. A quien más afecta la cancelación de dicho programa es a Britney, puesto que para muchos es una joven vacía obsesionada consigo misma.

Un año después, en el 2006, la Princesa del Pop es captada en una fotografía cuando conduce con Sean Preston en el regazo: con una mano agarra a su hijo y con otra el volante. Estas fotografías causan la cólera de los servicios sociales en Estados Unidos.

El 12 de septiembre de 2006, casi dos años después de haber dado a luz a Sean, la cantante tiene su segundo parto: Jaden James. En noviembre de ese mismo años, Spears es fotografiada junto a Paris Hilton y Lindsay Lohan mientras disfrutaban a lo grande de una noche de juerga. Este año se divorciaría de Kevin Federline.

Meses después, Britney es ingresada a un centro de rehabilitación, mismo que abandonaría luego de no pasar ni 24 ahí. Al día siguiente decide raparse la cabeza. La estilista contó que la Princesa del Pop le pidió que la rapara porque las extensiones que traía le apretaban demasiado la cabeza, sin embargo, esta se negó a hacerlo, por lo que la misma Britney tomó la maquina y se rapó, acto seguido se puso a llorar al contemplarse en el espejo.

Una semana después de que la cantante se despidiera de su cabello, Spears sale de su automóvil y arremete contra los paparazzi con un paraguas. Días más tarde saldría a disculparse argumentado que en esos momentos se encontraba preparándose para un papel en una película. de ahí que se dejara llevar por este.

El 9 de septiembre de ese mismo año, la Reina del Pop presenta Gimme More en los premios MTV, sin emabrago algo no anda bien: se le ve con la mirada perdida, no logrando seguir la coreografia a no ser que mire hacia el suelo. Un mes más tarde, saldría el video de Gimme More en el que Bitney luce un atuendo para nada favorecedor. Añadido a su vestuario, la cantante no hace más que dar vueltas al rededor de una barra de striptease. Ese mismo mes Britney perdería la custodia legal de sus dos hijos.

A finales del mes de enero de 2008, tras visitar a sus dos hijos, Spears se niega a dejar que Sean y Jaden vuelvan con su padre. Ante el empecinamiento de la cantante, llaman a la policía y ellos dictaminan que la Princesa del Pop se encuentra bajo los efectos de algún estupefaciente.

A consecuencia de la consideración policiaca acerca del estado de la cantante, Spears es ingresada a un centro psiquiátrico bajo el código 5140, liego de que un juez determinara que debía ser internada. Es a partir de este momento que la tutela de Britney queda legalmente en las manos de su padre James y del abogado de la cantante de forma permanente.