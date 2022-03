Esto le hace Eduin Caz a su esposa cuando se enoja con ella en casa

Eduin Caz de 28 años de edad, compartió en redes sociales como son las peleas con su esposa Daisy Anahy también de 28, pues fue por medio de un video en Tik Tok donde el cantante compartió que hace para provocarla y lo que hace es dejar todas las cosas de su hogar desordenadas.

En el video se puede apreciar al cantante originario de Culiacán haciendo desastre en todos los espacios de su hogar para que Daisy Anahy los viera y comenzando la guerra, lo que causó mucha gracia entre sus seguidores, quienes también hacen lo mismo con su esposa de vez en cuando.

"Pero que guapooooo el mejor del regional mexicano, sin duda , uno de los cantantes más sinceros en la música", "El mío aunque no esté en guerra y más gordo caen cuando dejan cosas abiertas o no las encuentran", "Esto Es de todos Los Días no solo cuando se enojan cabr…", escriben las redes al ver a Eduin Caz haciendo la maldad.

Como era de esperarse, Daisy Anahy de inmediato comentó el video el cual le causó gracia, pues deja en claro que el primero en darle guerra es vocalista de Grupo Firme quien se ha rodeado de varios éxitos en los últimos años, además se está preparando para una larga gira este 2022, pues en sus historias de Instagram ha compartido ensayos y hasta como entrena para verse bien en el escenario.

Otra de las cosas por las que esta pareja es muy querida en el mundo de la farándula es que a pesar del hate han sobrevivido en todos los aspectos, es decir su matrimonio está más fuerte que nunca, además les encanta compartir como es su relación en donde hay de todo.

Eduin Caz también se ha ganado el cariño del público por ser muy sincero, además de nunca perder la humildad, pues en diversas entrevistas ha confesado lo mucho que le costó convertirse en quien, es por eso que nunca ha defraudado al grupo y lo hace dando lo mejor de él, al igual que sus colegas.

Cabe mencionar que el artista también es señalado de ser una persona muy divertida quien ha tenido la oportunidad de convivir con él.

Leer más: Aleida Núñez con body nude y falda coral demuestra por que es la diosa de las redes