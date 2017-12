Esto opina Carmen Salinas sobre parejas gay y la adopción

México.- Los comentarios que emite la actriz Carmen salinas siempre dan de qué hablar y la colocan en el ojo del huracán.

En esta ocasión, no pudo dejar de dar su opinión acerca de un tema que ha sido recurrente en las últimas semanas: las parejas gay y la adopción.

Y es que la actriz se mostró muy molesta ante las declaraciones que realizaron Yuri y Laura Zapata, quienes asumieron una postura en contra de que las parejas gay puedan adoptar.

En su momento, la jarocha habría dicho sobre el controversial tema:

"Mi instructivo de vida dice que hombre y mujer, yo soy cristiana, y así como la gente lo hace, y la gente apoya, y yo los respeto, no los juzgo, yo no soy ese tipo de persona, obviamente en México (no estoy de acuerdo con la adopción), porque vuelvo a repetir hay mucho 'burling', como dicen los chavos hay mucho burling”, declaró la intérprete de éxitos como "No puedo más" y "Es ella más que yo".

Este comentario ocasionó que muchas personas, entre ellas la conductora Galilea Montijo, la atacaran:

Por su parte, cuando Laura Zapata dijo lo que pensaba sobre el tema, estas fueron sus palabras:

“Entre cuatro paredes cada quién puede hacer de su vida un papalote. Creo que las parejas gay, a quienes respeto profundamente, por naturaleza de su relación, pues no pueden tener hijos, porque un hombre no puede preñar a un hombre ni una mujer puede preñar a una mujer, entonces hay que obedecer las leyes de la naturaleza”, había dicho.

Y para dejar más clara su postura, la hermana de Thalía agregó:

Pues como respuesta a esos comentarios por parte de Yuri y Laura, y porque los medios de comunicación no dejaron pasar la oportunidad de preguntarle, ahora Carmen Salinas ha salido a defender que las parejas gay puedan tener hijos por medio de la adopción.

En entrevistas que le realizaron ¡Cuéntamelo ya!, y Suelta la sopa, dijo lo que piensa:

“Que los gay sigan adoptando muchos niños, por que El Chato tenía adoptada, quiero que lo sepan, para las personas que les dicen que adopten un perro o un gato, no, no, no, El Chato era el papá de mi nieta más chiquita, de Marisol que ahorita tiene 18 años, ella le llora mucho, para ella era como su padre. Fue un hombre de lo más respetuoso y caballero. No voy a decir nombres, lo digo de él porque era mi hermano... era una gente gay abierta, respetuosa. A mi me parece que una gente gay cuida mucho mejor a un niño que los ‘normalitos’”, enfatizó Salinas.