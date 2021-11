Esto opina Lorena Herrera de las películas sexys y de narcotraficantes que ha filmado

México. Lorena Herrera, quien en sus inicios en el mundo del espectáculo intervino en decenas de películas del Cine Mexicano mostrando una imagen sexy y también de narcotraficantes, opina sobre esta etapa de su vida.

La actriz y cantante sinaloense ofrece una entrevista al portal de noticias MezcalTV y refiere que está orgullosa de su pasado, especialmente del trabajo que desempeñó en el cine en "sexy comedias" y no de "Ficheras", como muchos dicen.

Además en la misma entrevista menciona que una vez firmó un contrato para aparecer completamente desnuda en una cinta mexicana, pero al llegar a su casa y después de hablarlo con su mamá reflexionó, se arrepintió, rompió el contrato y jamás la hizo.

"Las comedias donde salíamos con ligueritos, ropita interior, y estaban los comediantes y éramos muy sexys y muy monas, ya no eran Las Ficheras", opina Lorena, quien es originaria de Mazatlán, Sinaloa, México.

Foto de Instagram

"La verdad todas esas películas que hice, las 'sexi-comedias' y las películas de narcotraficantes y todo eso, me encantan, tienen un estilo muy particular, muy mexicano. Yo las veo y me divierten, me río mucho, estoy orgullosa de haberlas hecho".

Lorena Herrera comenzó su carrera artística como modelo participando en certámenes de belleza como "The Look Of The Year", "Miss Bikini International" y "Señorita Univision".

Y entre las casi sesenta películas en las que ha participado destacan Cocaína, El arrecife de los alacranes, El abrigo de mink, Muerte ciega, Table Dance, Mafia con cara de mujer y Perseguida.

Pero Lorena también ha conseguido destacar en el mundo de las telenovelas y algunas son Muchachitas, El premio mayor, Dos mujeres, un camino y Lola, érase una vez.

Leer más: ¡Más violencia que nunca! Mhoni Vidente predice "casi un país fallido" en México

Lorena formó parte del programa de Televisa ¿Quién es la Máscara? y en la cuarta emisión del pasado domingo salió del mismo. La guapa cantante personificó a Sirena, pero a pesar de su esfuerzo y las ganas que le puso a su desempeño no convenció al público.