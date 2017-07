Esto opina Raúl Araiza de su posible despido de Televisa

México.- Después de 10 años que lleva el matutino “Hoy”, Raúl “El Negro” Araiza, afirmó que el programa donde es titular junto a Galilea Montijo y Andrea Legarreta no pueda terminar como se ha especulado desde hace varios años.

Mencionó que el programa de revista que comanda el productor Reynaldo López es parte del entretenimiento que tienen la mayoría de las televisoras en el mundo.

Es muy difícil que se acabe un programa (como Hoy), un ‘morning show’ lo tienen todas las cadenas del mundo, probablemente no estemos nosotros (el viejo elenco), pero ahí se vende, hay secciones y tienen que continuarlo”, expresó a JDS durante la alfombra roja del inicio de la obra “Ellas están locas, pero las amamos” en el Teatro Royal.

En ese sentido, aseguró que si le tocar abandonar la emisión en algún momento no le preocupa por dos razones, tiene exclusividad y su profesión es otra.

“Yo soy actor, me paro en un escenario y hago teatro, pero creo que fue un accidente la conducción, que gracias al público ahí me he quedado, novelas ya hice muchas, pero ahorita soy leal a Galilea (Montijo) y Andrea (Legarreta) son mis hermanas, y a los productores que van tocando y sigo siendo exclusivo de la empresa”, argumentó.

Entre sus actuales trabajos se mantiene como conductor de “Miembros al Aire”, hizo la obra “Cama para dos”, acaba de grabar la serie “Mula de tres” que aún no tiene fecha de estreno, espera lo confirmen para la nueva telenovela de Eduardo Meza “Un padre a toda madre” la cual la gustaría protagonizar por la realidad de historia.

Consideró difícil que el programa "Hoy" llegue a su fin en Televisa, al argumentar que un "morning show" lo tienen todas las cadenas televisivas del mundo, por lo cual debe seguir, esté él o no.

"Es muy difícil que se acabe un programa, un morning show lo tiene todas las cadenas del mundo, probablemente no estamos nosotros, pero de que debe de seguir porque lo tienen todas las televisorasporque ahí se vende, porque hay secciones, tienen que continuar".

Despedido

Hace poco, el contrato de Pepillo Origel con Televisa terminó, lo que ha desatado toda clase de rumores pues no está muy claro el motivo por el que fue despedido.

“Es que es triste para todos los que hemos estado tantos años, que de la noche a la mañana te digan que hasta aquí llegaste, cuando ha sido una cosa que trabajaste todo el tiempo”, dijo.

De acuerdo con medios, “Pepillo” aún sigue incrédulo ante lo ocurrido, “Te avisan entonces te preguntas qué pasa, qué sucede en una empresa a la que tú le tienes tanto cariño, de tanto tiempo y de tantos años, la verdad es que yo no tengo ninguna queja porque a mí me han tratado muy bien y bendito sea Dios lo que tengo lo tengo gracias a Televisa, la verdad, no estoy en contra ni dolido ni nada, pero sí me genera sentimiento la verdad porque sí se siente muy feo”.

Y es que su contrato de exclusividad termina este mes y aunque dice que si ha tenido propuestas de trabajo, él desea continuar con su programa donde participa a lado de Martha Figueroa en Unicable, “Hacen y deshacen”.

El periodista de espectáculos Juan José Origel desmintió haber estado en los pasillos de Grupo Imagen para pedir trabajo.



Sin embargo, "Pepillo" Origel no descartó la posibilidad de hacerlo, pero no en el programa "Sale el Sol", donde el encargado de espectáculos es Gustavo Adolfo Infante, pues quiere su propio programa.



Señaló además que acudirá a TV Azteca, con Paty Chapoy, quien en varias ocasiones lo ha invitado a unirse a su programa "Ventaneando".



Esto luego de que Televisa decidiera no renovar su contrato de exclusividad, se informó en el programa "Shanik en Fórmula".

Algunos allegados al conductor aseguran que se encuentra muy deprimido y pasando por una etapa muy difícil en su vida.

El motivo

De acuerdo con la revista Fama, Juan José Origel estaba muy indignado por la cancelación de la serie basada en la vida de Silvia Pinal, despotricando contra Televisa, y dicen que en castigo le quitaron la exclusividad.

El periodista de espectáculos es gran amigo de la Pinal, y cuando se enteró de la cancelación de la serie, se dedicó a hablar pestes de algunos de los ejecutivos de la empresa, y decía que ese no era el trato que merecía la primera actriz, quien es considerada una de las últimas divas del cine de oro mexicano.

Es así como, se menciona que al parecer sus comentarios llegaron a oídos de los altos mandos de la televisora, y algunos aseguran, que ese fue el motivo por el que le retiraron la exclusividad, o sea una jugosa cantidad mensual que recibía aunque no participara en ningún programa.

Otras versiones señalan que la televisora está apostando por talentos jóvenes y ha optado por deshacerse de algunas de sus figuras con mayor antiguedad.

Despido

Cuando llamaron a Pepillo Origel a la oficina, él ya sabía lo que le iban a decir: que su contrato de exclusividad con Televisa había terminado. Unos días después de saber la noticia, el comunicador tiene sentimientos encontrados pues si bien eso le abre puertas para colaborar con otras televisoras, no deja de ser algo triste.

“Es que es triste para todos los que hemos estado tantos años, que de la noche a la mañana te digan que hasta aquí llegaste, cuando ha sido una cosa que trabajaste todo el tiempo", dijo en entrevista.

"Yo llevo más de veinte años trabajando en Televisa y con un -ya se te acabó el contrato, adiós- te avisan, entonces te preguntas qué pasa, qué sucede en una empresa a la que tú le tienes tanto cariño, de tanto tiempo y de tantos años, la verdad es que yo no tengo ninguna queja porque a mí me han tratado muy bien y bendito sea Dios lo que tengo lo tengo gracias a Televisa, la verdad, no estoy en contra ni dolido ni nada, pero sí me genera sentimiento la verdad porque sí se siente muy feo.”

Hoy a las 7:30 la repetición de @hacenydeshacen con la Diva de México, Silvia Pinal @unicable_canal Una publicación compartida de Juan Jose Origel (@juanjoseorigel) el 3 de Jun de 2017 a la(s) 9:41 PDT

Su contrato de exclusividad terminará este mes, y pese a que le han llegado algunas propuestas de otras televisoras, Pepillo dice que aún no es tiempo de pensar en ellas.

Tampoco es que esté tan interesado, para él, el escenario ideal sería continuar con el programa que tiene con Martha Figueroa en Unicable, Hacen y deshacen.

“Me gustaría irme a León a mi casa a descansar, pero si me ofrecen algo que valga la pena por ahí me animo aunque de preferencia quisiera irme a León, venir los jueves a grabar el programa y estar fuera ya de todo esto porque te duele, ahorita ando como sacado de onda y más cuando sientes que le dan preferencia a otra gente que ni siquiera…”.

Su relación con Unicable es muy estable, comentó Pepillo, quien aplaudió el trabajo que realiza ahí con Martha Figueroa, ya que dice, hay muy pocas personas que logran ofrecer los espectáculos como ella. Lo que no se explica es que no exista actualmente en Televisa un programa dedicado a los espectáculos.

Hoy en @hacenydeshacen invitadas @chantal_andere y @shanikberman por @unicable_canal Una publicación compartida de Juan Jose Origel (@juanjoseorigel) el 9 de Jun de 2017 a la(s) 2:23 PDT

“No sé si a los altos mandos no les interesen”, dijo.

“La gente va a estar con ganas de ver lo que sucede en el mundo del espectáculo, siempre va a dar, tan es así que los programas que no son de espectáculos ahora meten más de esto que de otras cosas. La información puede ser la misma: tú en la mañana te puedes enterar de las mismas noticias pero lo interesante es cómo lo cuentas, cómo lo dices, a Martha Figueroa es difícil que la tengan otras gentes."

"De hecho tú ves y dices, ah qué barbaridad, pero qué está haciendo esa persona en la televisión, del CEA”.

Recientemente Origel sufrió un accidente automovilístico que dice, no pasó a mayores.

Y que nos chocan por atrás !! ��mi cuellooooo!!! pic.twitter.com/kfUXOh0qth — Juan José Origel (@Pepillo_Origel) 13 de junio de 2017

Ahora con collarín !! Ni modo !! Una publicación compartida de Juan Jose Origel (@juanjoseorigel) el 12 de Jun de 2017 a la(s) 7:06 PDT

Con información de El Universal