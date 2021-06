Esto opinó Ana María Orozco del machismo y la homofobia de 'Yo soy Betty, la fea'

Indudablemente, la telenovela colombiana ‘Yo soy Betty, la fea’ causó un alto impacto cultural, y hasta hoy en día, más de 20 años después de su estreno, sigue generando tema de conversación.

Y es que pese a ser un éxito en una época algo distante, hoy en día también muchos televidentes siguen viendo la telenovela protagonizada por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello, especialmente luego de estar disponible en la plataforma Netflix.

Sin embargo, algo que también se ha comentado mucho de ‘Yo soy Betty, la fea’ es el supuesto machismo y la homofobia que plagaron la trama y el guión de la telenovela, que hoy en día no es muy bien visto por todos.

Ante ello, en un tiempo bastante cambiado en comparación a la fecha de estreno de la producción colombiana, su protagonista Ana María Orozo, quien usaba los lentes y los frenillos de Beatriz Pinzón, reconoció la queja de muchos usuarios en redes sociales.

Sin embargo, lejos de ver mal lo que plasmaba ‘Yo soy Betty, la fea’, la actriz señaló para El País que no es más que un reflejo de la época, y que de alguna manera ayudó a visibilizar lo malo en la sociedad de ese entonces.

“La novela hace 20 años podía tener comentarios homofóbicos, machistas, reflejaba lo que pasaba en la sociedad y sigue pasando”, dijo. “Pero siento que esta producción visibilizó esas situaciones, con un lenguaje de ese momento, claro que hoy, por supuesto, estaría en la lupa de la crítica”.

Según señalan algunos internautas que han visto por primera vez la telenovela, o aquellos que hasta ahora notaron la homofobia y el machismo en ella pese a ya haberla visto, ‘Yo soy Betty, la fea’ perpetua la exigencia a las mujeres de verse siempre “bellas”, y ciertos estereotipos sobre homosexuales evidenciados en el personaje Hugo Lombardi, de quien también se burlaban dentro de la historia, y otros aspectos como la manipulación de Don Armando a Betty.

Acerca del tema, Jorge Enrique Abello, quien hacía el papel de Armando Mendoza, también había comentado para otra entrevista, en el que admite que lo visto en ‘Yo soy Betty, la fea’ hoy en día no se podría hacer en ninguna producción.

“Hoy no se podría hacer algo así porque es sectario, hay homofobia, es machista profundamente, maltrata a la mujer y tiene todos los códigos de lo que hoy no se podría hacer. Sin embargo, yo pienso que es una hipocresía cultural porque, finalmente, lo que sucede ahí sigue sucediendo ahora, lo que pasa es que no es políticamente correcto”, dijo.