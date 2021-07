Esto opinó Sasha Sokol de su romance con Luis Miguel en la serie biográfica

En la primera temporada de la serie de Luis Miguel, emitida en 2018, se pudo ver en pantalla el romance del intérprete con Sasha Sokol, integrante de la agrupación musical Timbiriche.

Sin embargo, la cantante no se había pronunciado respecto a su aparición en la bioserie producida por Netflix, donde su aparición fue corta pero constante en la vida de El Sol.

Leer más: ¡Sin piedad alguna! Patricia Ramosco, hermana de Julián Gil, "destroza" a Marjorie de Sousa

Finalmente, Sasha Sokol dio su opinión acerca de la famosa serie de Luis Miguel, que en sus dos temporadas ha tenido al público pendiente de cada uno de los episodios.

Ante los medios de comunicación que la abordaron en el Aeropuerto de la Ciudad de México, la también actriz no negó que tuviera una relación con Luis Miguel, pero sí dejó en claro que fueron amigos por mucho más tiempo que lo que duraron como novios.

Sasha Sokol no tuvo más que buenos comentarios para su amigo y ex novio, calificándolo como muy talentoso y alguien que atrae mucho al público.

“Fue pasajera como novios, pero fue muy sólida como amigos y me siento muy orgullosa de él, es un cantante magnífico y entiendo perfectamente el interés que genera su vida para el público”, dijo.

En ‘Luis Miguel, La Serie’, la relación entre ambos cantantes fue retratada como fugaz y fabricada por el padre de Luis Miguel, Luisito Rey, para beneficiar la imagen de su hijo ante la prensa, pese a que en ese entonces El Sol estaba interesado en una relación con la fotógrafa Mariana Yazbek.

Leer más: MJ Rodríguez hace historia como la primera mujer trans nominada a mejor actriz en los Emmy

Sin embargo, de esto no pudo opinar Sasha Sokol, y probablemente no esté enterada de que así fue retratada, pues señaló que no ha visto la serie biográfica.

“La verdad yo no he tenido el placer de ver la serie, entonces no puedo opinar”, agregó la cantante.