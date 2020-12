Esto pasó antes y después de que BTS recibiera su nominación a los Premios Grammy 2021

A fines de noviembre pasado tanto BTS como el ARMY vivieron un momento en verdad fascinante, cardíaco y de mucha alegría. La Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos, nominó a los absolutos "Príncipes del Pop" para los Premios Grammy 2021 en la categoría "Mejor Actuación de Grupo/Dúo Pop" por "Dynamite", la primera canción totalmente en inglés que lanzaron en el verano pasado para alegrar el corazón del fandom, ante los momentos que se viven por la pandemia.

En aquella ocasión en la cuenta de Twitter que es usada por los integrantes de Bangtan, se compartió un video donde pudimos ver la reacción que tuvieron Jimin, RM, Jungkook y V al darse a conocer la nominación de BTS a los Grammy.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Posteriormente en un mensaje los Idols agradecieron a todas las personas que escucharon y se identificaron con su música en estos momentos tan difíciles. Asimismo expresaron que esta nominación fue gracias al ARMY: "por encima de todo, es ARMY quien ha creado este milagro de convertirnos en artistas nominados al Grammy, siempre estamos agradecidos y los amamos. ¡Gracias Academia de la Grabación por este gran honor!".

En un reciente "Bangtan Bomb" en su canal de YouTube BANGTANTV, se compartió lo que pasó antes y después de que se diera a conocer la nominación de Bangtan Sonyeondan. RM, Tae, Kookie y Jiminie se reunieron para ver la transmisión en vivo de los nominaciones para la próxima entrega de los Premios Grammy, ceremonia que se llevará a cabo el 31 de enero de 2021 en el Staples Center Los Ángeles, California. ("Dynamite" de la boy band BTS, una de las mejores canciones del 2020).

Antes de que llegará el turno de anunciar a los nominados en la categoría en la que fueron considerados, los chicos comieron algunos aperitivos. Los cuatro estaban nerviosos y cada uno trataba de controlar dichos nervios a su manera. ¿Cómo lo hizo Taehyung?...seguir comiendo (simplemente adorable).

El momento se llegó, los Idols vivieron ese momento que tanto habían esperado. Las emociones estaban a flor de piel, a través de este video se podía ver que cada uno de los cantantes tenía diversos sentimientos mezclados. Mientras Jimin, RM y Jungkook gritaban felices, V quedó en estado petrificado por varios segundos.

Momentos después el líder de BTS llamó a su mamá: "¡mamá, realmente está pasado, ha sucedido! ¿Lo viste?". Cuando su progenitora le respondió que si lo había visto, Namjoon a manera de broma le dijo: "entonces, ¿por qué no me has llamado a mí, a tu hijo? Te amo".

Por su parte Tae se comunicó con su papá: "tenemos una nominación, sí, una nominación al Grammy, hay una transmisión en vivo en este momento y la estamos viendo, por eso llamé, se siente bien, papá te amo".

Tras su nominación al Grammy, Jimin manifestó: "somos bastante buenos, ¿sabes?", a lo que el Golden Maknae mencionó: "puedo morir contento ahora, mi corazón se acelera tan rápido". Al final de este "Bangtan Bomb" Jimin, Jungkook y V abrazan a su amigo y líder RM.

Sin duda alguna este momento de la nominación a los Grammy, mantuvo el corazón acelerado tanto de BTS como del ARMY.