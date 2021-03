Esto quieren ver los fans de La Voz Kids esta temporada

Quienes están muy felices por el estreno de La Voz Kids, este 22 de marzo, son los coaches que estarán esta nueva temporada, ya que la publicidad que lanzó la cuenta de Instagram recalcó quienes estarán en la nueva edición, pero más haya de eso los fans dejaron en claro que quieren ver en el programa.

Belinda, Camilo, Maria José además de los gemelos Mau y Ricky, son los nuevos coaches de este nuevo formato el cual dará mucho de que hablar, pues los fans del reality musical aseguran que la diversión es lo que sobrará, pero el público ya señaló que quieren ver en La Voz Kids.

"Ya quiero ver a #Camilo no me gusta mucho el programa, pero solo por él lo veré", "Yo voy con Maria José me late es mi favorito", "Por favor no los hagan que se peleen o hagan su showcito, es super desagradable, déjenlos ser ellos mismos, estos coches son lo máximo naturalmente, tienen la super buena vibra y los limitan o los hacen ser diferentes", escriben en las redes.

Y es que para quienes no conocen a los gemelos Mau y Ricky son muy divertidos, basta con ver las historias que comparten en sus cuentas de Instagram donde siempre se están divirtiendo los hijos de Ricardo Montaner.

Por otro lado, Camilo dará de que hablar, pues en los últimos días ha estado en la polémica esto después de que en una dinámica que le hicieron en YouTube, no reconoció la voz la música de Selena Quintanilla por lo que fue tundido en redes.

El público ya dejó en claro que quiere ver en La Voz Kids/Instagram

Otra de las cosas por las que el público esta feliz, es porque Belinda de nuevo estará en esta temporada, ya que al público le fascinó la actitud de la intérprete de Bella Traición.

Por su parte María José le pondrá entrega total no solo a su equipo, sino a la mancuerna que hará con sus compañeros, pues la Josa siempre se lleva bien con todos y jamás ha tenido problemas con nada ni con nadie.

