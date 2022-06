Esto se sabe de Love Victor y su tercera temporada donde habrá de todo

Love Victor se ha convertido en una de las series más populares de los últimos años, en especial para la comunidad LGBT, pues la manera en que se ha desarrollado y como un estudiante trata de encontrar su orientación sexual en un largo proceso lleno de situaciones difíciles, pero con un toque de humor en casa una de sus escenas.

Para quienes no lo saben la tercera temporada se estrena el día de hoy en Disney Plus veremos de nueva cuenta al protagonista Michael Cinimo en lo que dice será la última entrega de esta serie donde muchos fans esperan un final feliz, lejos de polémicas, además en distintas redes sociales se han dado hipótesis de como terminará.

Y es que los fans de la serie estadounidense esperan que su relación con Benji con quien se le ve en la segunda temporada con altas y bajas pueda quedarse con él o si de plano hay indicios de una cuarta temporada, pues el público ha dicho que en la historia hay mucha tela de donde cortar aún, pues creen que es poco lo que ha definido la orientación sexual del actor.

"No entiendo para que elegir entre Love, Simon y Love, Victor, ambas aportan mucho material y temas de conversación", "Me encanto la serie, pero no pude evitar sentirme mal, por lo que le hizo Víctor a Mia", "Definitivamente Love Victor es mejor. No solo por extender más la historia y el universo, sino también por su marcado y necesario realismo. Gracias por este maravilloso video. Muchos éxitos para ti y para el canal", escriben las redes sociales sobre la trama.

Para quienes no lo saben esta serie es un spin-off de Love Simon la cual se estrenó en 2018 y muchos fans quisieron que el universo de esa historia se extendiera aún más, por lo que de inmediato se contactaron con la producción con diversos mensajes para que Love Victor fuera un hecho lo cual así fue con tres temporadas exitosas.

Por si fuera poco, esta tercera temporada contará con ocho episodios, de los cuales se espera muy buenas críticas, según los televidentes amantes de esta serie juvenil.