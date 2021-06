"Esto va a salir bien": "Chuponcito" da la cara y se defiende de denuncias de acoso

México. “Chuponcito” da la cara y responde a denuncias en contra suya respecto a acoso sexual y que hizo públicas su expareja Bárbara Estrada. "Esto va a salir bien", refiere en una conversación que da en redes sociales.

José Alberto Flores se quita el disfraz de "Chuponcito" para hablar del tema en plan serio y contestar a las acusaciones de acoso sexual y extorsión de las que se hablan desde hace días y pesan en su contra.

Alberto Flores decidió mostar su cara tal y como es para hablar del tema referido, puesto que siente que así debía ser, explica en el video que coloca en sus redes.

Doy la cara y es difícil hacer esto. Yo no quería que fuera así. Hay dos personas que me culpan, que me juzgan, hay medios de comunicación que juzgaron al personaje, lo etiquetaron con cosas que no iban. Creo que se está alzando un juicio fuera de las autoridades”, dice en su canal de YouTube.