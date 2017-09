Estos ex académicos no se pueden ver ni en pintura

Tras su primer y último concierto hasta el momento el cual se realizó el 24 de agosto, la "Primera Generación" de la academia podría terminar con su aclamado reencuentro, debido a los problemas que existen entre los miembros de la gira.



Resulta que Myriam Montemayor podría quedar completamente fuera del reencuentro y de la gira que planean realizar los ex académicos, esto debido a que la producción no ha logrado llegar a un buen acuerdo con la ganadora del reality."



De acuerdo a Tv Notas la intérprete de "Hasta el límite" ha tenido varios "incidentes" con los productores del proyecto, ya que Myriam se mostró con actitudes de diva y soberbia, ya que solicitaba trato preferencia mejor que al resto de sus compañeros además exigió que el cantante Víctor no cierre los conciertos.

Por el momento se ha rumorado que el productor Arturo Velasco está planeando darle las gracias a la cantante debido a que no tolera ese tipo de actitudes en su área de trabajo asegurando que ninguno de los miembros es indispensable para la gira.



VÍCTOR GARCÍA Y SU TRAYECTORIA ARTÍSTICA

En el 2003, protagonizó la telenovela Dos chicos de cuidado en la ciudad donde además interpretó el tema principal de la misma 'Otra Vez'. En 2004 participó en la telenovela Los Sánchez interpretando igualmente el tema de la telenovela llamado 'Gente Buena'.



En el año 2006 se integra al elenco de la telenovela Campeones junto a Luis Ernesto Franco y Ana Serradilla. En el año 2008 dio vida al personaje Brayan Ferreira en la telenovela Pobre rico, pobre, nuevamente interpretando el tema de la novela 'La Vida es Una Ruleta'.





En la música ha grabado cinco discos: Amorcito Corazón, Cuando Amar Duele, Arráncame, Loco por ti, Por un Sueño, Víctor García.



Anteriormente se había dicho que el cantante paso de ser alguien famoso a un cantante de restauran por lo que el aclaro el rumor señaló que este tipo de notas no le afectan y que son su fans, quienes se preocupan por la desinformación.



“Tomo las cosas de quien vienen. Creo que para dar una nota hay que investigar, hay que saber”.





“Es más hace no mucho salió una nota en la que me decían galán de telenovela. En primer lugar, nunca he sido galán, yo soy pueblo, me gusta mi gente, soy mexicano afortunadamente. Les cuento, voy a un lugar reconocido, muy bonito, el día de las madres, llevo a mi mamá, es mi madre santa ¡óyeme! Y veo que hay muchas mamás ahí y digo: ‘Y por qué no dedicarles un tema, entonces no les canté uno, les canté varios.



Y salió una nota: ‘De galán de telenovela a cantante de restaurante’. ¡Qué digno! Y ¡qué afortunado de poder seguir cantando! Y seguir recibiendo el cariño de la gente. Es más, mis niñas son las que se avientan el tiro, por mí, jamás he tenido ningún problema”.