Estos famosos recuerdan a sus madres a pesar de que ya no estén con ellos

Muchos famosos han compartido en redes sociales varias fotos y anécdotas de sus madres y aunque muchos tienen la dicha de tenerlas otros las recuerdan con cariño este Día de las Madres a pesar de que ya no están.

Entre los artistas que recuerdan a sus madres son Andrea Escalona, Merle Uribe, Ricardo Franco y Yordi Rosado fueron algunos de los famosos que compartieron fotos de sus mamás.

Para quienes no lo saben estos famosos siempre dejaron en claro que sus madres siempre apoyaron su carrera desde pequeños.

"Pues no es que me hagas falta hoy, sino los 365 días del año, las 24 horas de cada día, el ver mi celular y no encontrarme con llamadas perdidas tuyas, de cuando me despertaba o hubiera terminado el día", dice el mensaje de Andrea Escalona.

"Este es el primer 10 de mayo sin ti y aunque partiste antes te siento aquí presente gracias por todo lo que hiciste por mí", dice el actor mexicano Ricardo Franco.

En el último crucero que estuvimos todos!! Que felices éramos y que nostalgia recordar cómo ha cambiado todo", le escribe la vedette Merle Uribe a su madre.

Cabe mencionar que algunas de estas mujeres salieron en televisión en algún momento a petición de sus hijos.

