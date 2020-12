Estos famosos también han tenido que enfrentarse a los video escándalos

Tras el video escándalo de Gabriel Soto de 45 años de edad donde el histrión aparece como Dios lo trajo al mundo, mucho se ha dicho sobre las celebridades que han pasado por mismo problema, pues no solo se han infiltrado videos del actor de esta manera también de otros de sus colegas de la farándula aquí te diremos quienes son.

David Zepeda fue uno de los actores que corrió con la misma mala suerte, después de que se filtrara un video muy similar al de Gabriel Soto, por lo que el histrión tuvo que dar la cara con la prensa, donde no quiso hablar mucho del tema, solo que se violó su intimidad al igual que Gabriel Soto.

Por si fuera poco varios memes se le hicieron a David Zepeda tras la filtración del famoso "pack", por lo que hoy en día dicho escándalo lo persigue, aunque el tiempo le ha dado más sabiduría al momento de contestar las preguntas de la prensa.

Quién también tuvo que lidiar con una situación similar fue el cubano, Julio Camejo, quien apareció en un baño tomándose una foto como Dios lo trajo al mundo, por lo que las redes sociales de nuevo hicieron de las suyas y abochornaron al histrión, quien lejos de hacer trama dejó todo en el olvido.

Otra de las celebridades que entra en esta lista es la guapa cantante Noelia, aunque ella vivió un trago más amargo, pues en su video escándalo aparece otra persona, causándole una profunda tristeza a Noelia cuando se dio a conocer el video, aunque hoy en día está más fuerte que nunca.

Michelle Vieth también tuvo problemas en el pasado después de haber realizado un video con Héctor Soberón su ahora ex esposo, por lo que ella lejos de enfrentar la situación se fue de México para llevar una especie de duelo para enfrentar el duro momento.

Gabriel Soto en un nuevo escándalo/Instagram

Aunque estos videos se filtraron hace tiempo la fama de estos artistas se hizo inmensa, pues aunque no les parezca en su momento los ayudó con su carrera de acuerdo a los internautas quienes saben de estas noticias las cuales se hicieron virales en su época.

Para quienes no lo saben muchos artistas han preferido sacarle ganancia a su cuerpo, por lo que ellos lejos de sentirse avergonzados se sienten felices pues ganan dinero de esa manera, por lo han abierto cuenta de only fans, donde comparten contenido exclusivo de sus espectaculares cuerpos como Celia Lora o Dorismar.

Pero no es el caso de Gabriel Soto que lejos de ser ovacionado se está llenando de ataques de odio y venganza, pues los fans de su ex esposa Geraldine Bazán, aseguran que lo que le pasó al actor es una especie de karma por como se dio su romance con la actriz Irina Baeva acusada de ser la responsable de la separación del matrimonio de su ahora novio.

"Este tipo se maneja con doble moral, siempre pidiendo que no se metan con él ni con sus hijas", "Sino Quieren Pasar Vergüenza, Es Fácil Dejen De Grabarse Y Así Nadie Verá Sus Cositas", "Gabriel soto él demuestra una qué no hay mujer que lo complazca. Y la otra es cochino demente y ahora quiere qué no lo compartan por sus hijas, que asuma las consecuencias que esto conlleva sólo por cochino", le escribieron a Gabriel Soto en Instagram.