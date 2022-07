Estos millones ganó Margot Robbie por protagonizar la película Barbie

México. Margot Robbie es la protagonista de la película Barbie y revelan cuántos millones de dólares habría ganado por este proyecto y con ello se convierte en la actriz mejor pagada actualmente en Hollywood.

La revista Variety da a conocer que Margot Robbie, de 32 años de edad, habría recibido un sueldo de 12.5 millones de dólares por darle vida a Barbie, alrededor de 258 millones de pesos mexicanos.

En Barbie participa también Ryan Gosling, quien supuestamente ganó la misma cantidad por darle vida al famoso Ken y en el mismo proyecto toman parte otros actores como Emma Mackey, Ncuti Gatwa, Will Ferrell, Simu Liu y América Ferrara.

Según información en varios portales de noticias, Barbie se estrenará en julio de 2023; la película es dirigida por Greta Gerwig, quien coescribió el guion con Noah Baumbach.

Respecto a Margot Robbie, su nombre completo es Margot Elise Robbie, es originaria de Dalby, Queensland, y se hizo famosa en su país al interpretar a Donna Freedman en el serial televisivo Neighbors.

Algunas de las películas en que Margot ha actuado son El lobo de Wall Street (2013), Focus (2015), Suicide Squad (2016), Tonya (2017) y Once Upon a Time in Hollywood (2019).