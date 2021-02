Estos serán los artistas mexicanos, mayores de 60 años, quienes recibirán la vacuna contra el Covid-19

En diciembre pasado comenzó en México el Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19. A principios de diciembre del 2020 las autoridades correspondientes informaron que la estrategia de vacunación estaría dividida en cinco etapas. En la primera etapa están recibiendo la dosis contra esta enfermedad, solamente personal médico de primera línea, quienes se encuentran llevando a cabo una admirable labor y lucha en esta pandemia.

En la segunda etapa del Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19, recibirán sus dosis el personal de salud restante y las personas mayores de 60 años de edad. Será en esta etapa cuando muchos artistas en México reciban la vacuna. De acuerdo con el gobierno federal, el registro de los adultos mayores de 60 años para recibir la vacuna, deberá llevarse a cabo en la página https://mivacuna.salud.gob.mx

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

¿Los famosos también llevarán a cabo su registro en el portal web antes mencionado? Estas serías las celebridades mexicanas de 60 años o más, quienes recibirán la vacuna contra el Covid-19 en la segunda etapa:

Lourdes Munguía

Maribel Guardia

Pati Chapoy

Pedro Sola

Xavier López "Chabelo"

Silvia Pinal

Ricardo González Gutiérrez, conocido como "Cepillín"

Sylvia Pasquel

Daniela Romo

Lupe Esparza del Grupo Bronco

Vicente Fernández

Olivia Collins

Laura León

Sergio Goyri

Ana Martín

Álex Lora

Ramón Ayala

Lalo Mora

Hace unos días el conductor de televisión Juan José Origel, causó gran controversia al dar a conocer a través de sus redes sociales, haber viajado a la ciudad de Miami, Florida (Estados Unidos), para recibir la vacuna en contra del Covid-19. "Ya vacunado, gracias USA, que tristeza que mi país no me brindó esa seguridad", expresó junto a una fotografía donde se ve cuando un enfermero le aplica la dosis.

Leer más: Tras críticas por aplicarse la vacuna, Ricardo Muñoz de Intocable rompe el silencio y explica su verdad

En el programa "Hoy" Pepillo Origel de 73 años de edad, conductor del programa "Con permiso", contó: "lo hice (dar a conocer que recibió la vacuna), porque en primer lugar estaba muy emocionado y para que mucha gente que no se atreve y no quiere recibir la vacuna, pues que vean, no sé, me emocioné muchísimo y aparte por pende..., la verdad, porque mejor no hubiera subido nada".

Asimismo señaló que como todo ser humano, tiene miedo ante esta pandemia: "tengo edad de estar vacunado, ¿cuál es el problema? Bendito sea Dios de que me la pusieron, ahora espero que me pongan la segunda dosis". Estos son otros famosos mayores de 60 años o más, quienes recibirían la vacuna:

Adriana Barraza

Diana Bracho

Jesús Ochoa

Norma Herrera

Ernesto Laguardia

Lupita D'Alessio

Jorge Ortiz de Pinedo

Lyn May

Lucía Méndez

Andrés García

Verónica Castro

Dalia Inés (hija de la fallecida actriz y cantante Flor Silvestre)

Guadalupe Pineda

Vicente Fernández Jr.

Ignacio López Tarso

Sergio Corona

Eduardo Manzano

Carmen Salinas

Luis de Alba

César Bono

Florinda Meza

María Antonieta de las Nieves

Édgar Vivar

Leer más: Dueños de una tortillería ayudan a registrar a ancianos para que puedan recibir la vacuna contra el Covid-19

Con respecto a la tercera etapa del Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19, recibirán su dosis personas de 50 a 59 años; en la cuarta etapa personas de 40 a 49 años y en la última, el resto de la población. Las autoridades del sector salud tiene previsto concluir con el plan de vacunación en marzo de 2022.