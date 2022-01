Estos son algunos datos interesantes sobre la exitosa serie turca “Doctor Milagro”

Contra todo pronóstico, la novela turca “Doctor Milagro” ha logrado posicionarse como la serie más vista dentro del Top de HBO Max, convirtiéndose en una de las favoritas en todo el mundo sin dejar atrás a algunos países de Latinoamérica, y es que permite conocer un poco más sobre lo que es vivir bajo el trastorno del espectro autista.

A pesar de que este trastorno se encuentra presente en muchas personas suele ser ignorado y pocos saben lo que representa, por lo que Doctor Milagro abre una nueva posibilidad por medio de la historia de Ali Vefa, un joven que fue diagnosticado con trastorno del espectro autista y con síndrome de Savant, que logra convertirse en un gran médico de cirugía pediátrica.

La historia se centra en Ali Vefa, en cuya niñez se descubrió como una persona con grandes capacidades cerebrales, por lo que decidió seguir el campo de la medicina quirúrgica impulsado por un médico rural, ese personaje es interpretado por el actor Taner Ölmez.

El actor turco de 35 años estaba por dar fin a su carrera artística cuando le dieron el papel del protagonista en la serie Doctor Milagro, su sueño era participar en una producción que tuviera un componente social, sin embargo nunca esperó que llegara de esa manera.

“La novela se estrenó un jueves y la vio todo el mundo. El viernes, al otro día, me estaba yendo a grabar y viene un hombre, corriendo. Me para y me dice: ‘Perdón que estoy así, todo agitado, vengo corriendo porque estoy llegando tarde al trabajo. ¿Sabés por qué? Porque anoche me quedé viendo la novela y, cuando terminó, me puse a verla tres veces más, porque tengo una hija autista y no puedo creer estar viendo esto en la televisión’” expresó el actor en entrevista con Infobae.

La grabación de la serie se realizó en un centro médico real de Estambul, por lo que la llegada de la pandemia impactó de forma negativa a la novela que tuvo que detener grabaciones por varias semanas para evitar contagios entre los miembros del elenco y de la misma producción.

Derivado de la situación, el actor que interpretó al Demir, Frat Altunmee, optó por renunciar a su trabajo en la serie por los ataques de pánico que sufría derivado de la presión que le provocó la pandemia del Covid-19.

Sin embargo, esto no es lo único que ha tenido que enfrentar la producción y es que al estar protagonizada por un personaje autista no tardó en ser comparada por la serie americana protagonizada por Freddie Highmore, The Good Doctor, a tal nivel que llegó a ser considerada un plagio.

A pesar de estas acusaciones, afirmaron que Doctor Milagro tomó inspiración de la producción surcoreana del 2013, titulada Gut dakteo, y siguió adelante hasta que se compuso por 64 capítulos y dos temporadas con las que dio fin a la serie, contrario a larga duración de las novelas turcas.

Leer más: Revelan lo que Adela Micha mandó regalar a Alejandra Guzmán y esta rechazó tras "ofender" a Silvia Pinal