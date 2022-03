Estos son los cantantes a quienes Vicente Fernández les habría "truncado" su carrera artística

México. En días pasados se hizo público que el fallecido cantante Vicente Fernández habría "truncado" la carrera de varios colegas suyos en el regional mexicano y tal noticia causó controversia.

Julia Palma, cantante que fue testigo del crecimiento profesional de Vicente Fernández, dijo en CDMX ante medios de comunicación que "El Charro de Huentitán” sí truncó la carrera de varios cantantes.

“Sí, sí fue así, es algo que todo mundo lo sabemos, que no, obviamente no lo estamos viendo, no puedo yo firmar, pero es algo que todo mundo sabíamos, sobre todo los cantantes de ranchero”, mencionó Julia Palma.

Juan Valetín, Valente Pastor y Gerardo Reyes habrían sido algunos de los cantantes a quienes Vicente Fernández " opacó su carrera como tales", según declaraciones de Julia Palma, lo peor de todo es que Gerardo Reyes sería quien ayudó y recomendó a Vicente con muchos empresarios y también le abrió puertas.

Cantante Juan Valentín. Foto de Internet

Asimismo, Julia contó que Fernández pagaba a radiodifusoras, prensa y televisión para truncar carreras. “Es lo que se sabe, así es, que pagaba, invertía cantidades muy fuertes. Esto no nada más lo digo yo, me atrevo a decirlo porque es algo muy sabido dentro del medio musical. Nunca fue agradecido Vicente con Gerardo”.

De acuerdo a información en varios portales de noticias, Julia Palma manifestó que pese a lo que sabe le tiene respeto y cariño al recuerdo de Vicente Fernández, quien murió el pasado 12 de diciembre en Guadalajara, Jalisco.

“Guardo bonitos recuerdos de Vicente, porque tuvo un detalle con mi mamá”, dice Julia Palma, quien es originaria de Sabinas, Coahuila, México, y tiene toda una vida cantando.

Julia en su juventud fue modelo, actriz y desde entonces canta, además estudió Historia del Arte y Actuación en la Escuela de Emilia Carranza y en sus inicios musicales (1981) intervino en el tercer Festival de la Canción Ranchera del programa Siempre en Domingo, con el tema Perdóname si lloro, de Candelario Macedo, obteniendo la Medalla de Oro Lucha Reyes como: Revelación Femenina, amadrinándola la señora Lola Beltrán.

Por tu culpa, Perdóname si lloro y Cuando abras los ojos son algunos de los temas que ha popularizado Julia Palma.