Estos son los estrenos de cine de Marvel Studios y DC para 2022

Estados Unidos.- Cada vez son más impactantes los lanzamientos de cine que tienen las franquicias Marvel Studios y DC, las más importantes de superhéroes. Y este año no es la excepción, pues se vienen esperados estrenos para disfrutar.

Desde historias adaptadas al cine por primera vez hasta grandes secuelas de películas abarcarán las grandes pantallas alrededor del mundo este 2022, lo que mantiene muy impacientes a los admiradores del cine de acción y listos para vivir todas las experiencias.

Luego de cerrar el año pasado con grandes estrenos como Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos, Eternals, Spider-Man: No way home, The suicide squad y más, Marvel Studios y DC se preparan con todo para el 2022, aquí te contamos sus próximos estrenos.

Estrenos de Marvel Studios en 2022

Morbius : 01 de abril

: 01 de abril Doctor Strange in the multiverse of madness : 06 de mayo

: 06 de mayo Thor: Love and Thunder : 08 de julio

: 08 de julio Spider-Man: A través del Spider-Verse : 07 de octubre

: 07 de octubre Wakanda Forever: 11 de noviembre

Estrenos de DC en 2022

The Batman : 04 de marzo

: 04 de marzo Black Adam : 29 de julio

: 29 de julio Flash : 04 de noviembre

: 04 de noviembre Aquaman y el reino perdido: 16 de diciembre

Además de importantes proyectos para la gran pantalla, Marvel Studios tiene sus ventajas con Disney+, la plataforma de streaming en la que sus series y películas también se estrenan. Este año también se esperan series como: Moon Knight, She Hulk, Secret Invasion y Ms. Marvel.

Dc, por su lado, espera estrenos como: Suicide squad: Kill the Justice League, Peacemaker, Gotham Knights y nuevas temporadas para sus series animadas. Los estrenos serán en HBO Max, plataforma de streaming que también cuenta con un amplio catálogo de sus películas.

